搶AI與半導體史上最強擴產獵地潮 桃科二期土地迎國際AI大廠進駐

全球半導體業者為因應先進製程、封裝、晶圓代工及封測訂單需求，掀起史上最強擴產潮，並呈現「擴產＋研發」雙軌並進之布局。

據戴德梁行研究報告指出，2026年上半年商用不動產交易金額已達1,588億元，超越2025年全年1,586億元，創歷年同期新高，其中工業不動產交易占比高達82%，而最關鍵的桃竹苗產業廊帶更占全國交易近六成。

其中桃園市擁有超過1.2萬家工廠與企業，近年工業產值已突破新台幣4兆元，連續十年位居全國之冠，堪稱台灣產業心臟。

戴德梁行表示，這次桃園科技工業園區第二期產業用地申購招商，就是看好當前是AI與半導體史上最強擴產獵地潮，申購作業自七月公告後，即吸引多家企業評估，迄今約兩個月，已受理14,690坪土地之申購，其中便包括國際級AI伺服器領導品牌及國家重點研究實驗中心。

桃園科技工業園區第二期產業用地申購招商對象鎖定高科技產業、物流產業、轉型升級之傳統製造業、新興產業、AI智慧自動化產業；目前園區土地申購尚有數家企業持續評估中，尚可申購之土地面積為31,992坪，各地塊面積約1,600坪~12,700坪。

戴德梁行指出，AI與半導體業設廠所需的工業土地，必須同時滿足用水用電、汙水排放、交通便捷、進出口物流以及產業上下游群聚性等條件。桃園科技工業園區第二期產業用地，不僅是目前北台灣最新釋出的工業園區，土地方正具規模，且無土地汙染之疑慮。園區內公共設施完備，滯洪池、汙水處理廠、停車場、管線配置，一應俱全。

桃園科技工業園區第二期產業用地更配置綠能智慧管理系統，包含智能路燈、太陽能發電、電動車充電站、交通攝影系統、水質空品偵測等設備，無論是用水、用電或汙水排放，大部分規格都可滿足，除有特殊需求，可另行提出討論。加上本園區緊鄰西部濱海快速公路，25分鐘可達桃園國際機場、35分鐘可達台北港、40分鐘可達新竹科學園區，可說是匯聚所有產業發展的絕佳條件。

近期桃園市觀音區周邊工業區因大量擴廠需求，其土地成交價格快速攀升，目前已達每坪23~25萬元。而桃園科技工業園區第二期產業用地，目前土地申購價格為每坪21萬元，更顯本園區價格親民。此次招商作業採用申購方式，能實際依照申購廠商土地需求及進出動線等條件進行切割，真正做到量身訂做的專屬服務。

本次桃園科技工業園區第二期產業用地更採取申購即審制度，審查通過可立即簽約，簽約時申購人只需先繳納申購金額15%，即可開始進行規劃設計，並於1.5年內申請建造執照時，繳納第二期款85%、完成使用保證金5%及園區管理基金1%，上述款項繳納後即可進行土地所有權移轉登記。

此外，申購人尚應於繳納第一期土地價款之次日起6.5年內完成建物興建及取得使用執照。此舉除可讓申購人靈活運用資金，更可落實桃園推動產業落地的政策，創造就業機會、繁榮地方經濟，達到多方皆贏的局面。