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遠傳 iPhone 18 Pro 系列銷量飆增七成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）18日開賣iPhone 18 Pro系列新機後，各地門市都湧入大量果粉申辦購機，周末期間人潮更多，門市與網路門市買氣皆同步升溫，統計18日至20日間，累計銷售量較去年同期成長達七成。

遠傳指出，九成用戶都選擇申辦月租1,399元及1,599元的遠傳心5G資費方案；其中，以iPhone 18 Pro Max 512GB「勃根地紅」最受消費者青睞，成為最熱銷機種，顯示高階規格與全新色系獲得果粉高度關注。

雖Apple首款摺疊機iPhone Duo下月開賣，但遠傳觀察，擁有最強硬體規格iPhone 18 Pro系列，首度搭載可變光圈主鏡頭，攝影功力大幅提升，仍深受忠實果粉期待，買氣和人氣仍高。

為回饋果粉支持，遠傳現同步推出八大購機優惠；包含申辦遠傳心5G指定資費方案搭配iPhone 18 Pro系列，即可參加「去哪吃APP」美食金抽獎活動；無論搭配資費或購買空機，至遠傳舊機換新機，最高都可享現折5萬元優惠。此外，再加碼送8GB國外漫遊上網流量券、使用friDay聯名卡購機最高送4,500元，以及指定配件三防組75折起等，讓果粉一次享受多重好康。

遠傳也同步祭出多項熱門數位服務體驗，包括Spotify Premium首訂優惠、遠傳防駭心守護、遠傳friDay影音及來電答鈴等加值服務，最高可享4個月免月租，帶給果粉行動上網、影音娛樂及資安防護等完整的數位生活體驗。

iPhone 18 Pro iPhone 遠傳

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