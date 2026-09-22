數發部發布「NGO/NPO 數據轉型手冊」 打造AI驅動公共服務

數位發展部22日舉辦「數據賦能 公益創新」成果分享暨交流論壇，邀集受輔導的非營利組織與政府機關，分享導入AI及數據分析後的實務成果，並正式發布《NGO/NPO數據轉型操作手冊》，將三年陪伴轉型的實務彙整為可操作、可複製的工具與方法，提供各界參考運用；並串聯台灣思科、應援科技與網絡行動科技等產業夥伴，促進需求端、技術端及民間支持資源交流合作，共同打造更具韌性的公共服務數據生態圈。

數發部說明，許多NGO/NPO雖然擁有第一線服務經驗，卻經常面臨資料品質不一、數據分析能力不足，以及AI工具導入門檻等挑戰。數發部近三年持續推動「數據賦能 公益創新」專案，透過為期8個月的培力課程，以及後續客製化陪跑服務，從組織實際需求出發，協助NGO/NPO盤點、整理及運用既有資料，將原本散落的數據進一步轉化為支援組織營運、優化服務及提升決策品質的實際工具。

數發部本次發布的《NGO/NPO數據轉型操作手冊》，彙整了歷年輔導過程中的方法、工具、案例經驗與實務提醒，提供不同規模與發展階段的組織參考，協助各組織依自身需求找到合適的數據轉型路徑。

數發部林宜敬部長表示，AI的價值不只體現在解決重大問題，也在於回應政府機關與NPO日常運作中的實際需求。政府機關與NPO應從自身面臨的問題出發，主動尋求合適的解決方案。他強調，數據發展不能僅靠政府推動，仍有賴NPO、民間與政府三方共同參與，而本次論壇正是跨域合作推動數據應用的具體展現。林部長進一步指出，臺灣在數位化與數據發展方面已走在世界前列，下一階段的關鍵，是讓累積的資料真正落地應用並創造價值。

數發部說明，本次論壇呈現多項數據及AI應用成果，涵蓋非營利組織營運優化與政府機關第一線業務導入AI等面向。暖暖Sunshine協會運用數據重新檢視募款策略，成功扭轉定期定額募款下滑趨勢，新增超過440位新捐款人。雅文兒童聽語文教基金會藉由數據分析精準理解支持者行為，帶動LINE Pay募款成長51.3%，官網捐款成長率提升29.1%。社創組織台灣好室有限公司則從知識管理出發，將原本分散於人員及文件中經驗系統化，轉化為可傳承的組織資產。

政府機關的案例則展現AI技術已從概念驗證走進實際工作場域。臺北市政府教育局串聯20多個單位建立教育數據治理機制，完成16項指標儀表板，將龐雜的行政紀錄轉化為教育治理及AI決策支援的基礎。高雄市政府警察局建置交通法規警政AI應用，已於17個分局完成驗證，協助第一線外勤員警縮短法規檢索流程，節省50%以上的法規檢索時間。臺東縣消防局導入全流程自動化的災害應變處置報告生成系統，將風災與水災兩類報告的產製時間，從人工約40至60分鐘縮短至2分鐘，提升災害應變資訊處理效率。

數發部表示，未來將持續搭建跨域交流與合作場域，串聯公共服務需求、科技技術及民間支持資源，協助更多組織從實際需求出發導入數據與AI應用，讓數據應用持續成為推動臺灣公共服務創新、提升治理效能及擴大社會影響力的重要動能。