COMPUTEX 2027明年6/1登場 聚焦實體AI應用

COMPUTEX 2027台北國際電腦展將於明年6月1日至4日登場，主辦單位外貿協會今天表示，延續今年展會吸引152個國家、約11萬名買主到場，買主與參展規模雙創新高的成果，明年將開放台北世貿一館全館參展，並持續深化AI機器人與科技體驗展區，聚焦實體AI（PhysicalAI）應用。

貿協透過新聞稿指出，COMPUTEX 2027即日起開放參展登記，明年展會將延續AI主軸，聚焦「AI運算」、「機器人與智慧移動」、「次世代科技」3大主題，盼協助參展廠商鏈結國際買主與合作夥伴，掌握AI科技產業商機。

貿協表示，COMPUTEX 2026首度將AI機器人獨立設置展區並移師世貿一館，獲得參展商及買主熱烈迴響，2027年將延續實體AI主軸，展出範疇涵蓋工業機器人、無人搬運車、智慧車載及智慧移動等應用，呈現AI技術從雲端運算走向實體場域的發展趨勢。

隨著邊緣人工智慧（Edge AI）需求快速成長，貿協引述Fortune Business Insights報告指出，全球Edge AI市場規模預估將從2026年的475.9億美元，成長至2034年的3858.9億美元，年複合成長率達29.9%，其中機器人與智慧製造是成長較快的應用領域之一。

此外，COMPUTEX旗下新創展區InnoVEX聚焦AI落地應用。貿協表示，InnoVEX 2026展會規模較前一年成長逾11%，吸引23國、500家新創企業參與；2027年將串聯全球創投（VC）、企業創投（CVC）及科技大廠資源，透過競賽、論壇與一對一商務媒合，協助AI、醫療及機器人領域新創尋找資金、供應鏈及國際通路。

回顧今年COMPUTEX，貿協表示，2026年展會共吸引來自152個國家、11萬1312名買主到場，匯聚1500家廠商、超過6000個攤位，買主及參展規模均創新高。

貿協指出，今年COMPUTEX國際論壇也邀請高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano R.Amon）、邁威爾科技（Marvell）董事長暨執行長墨菲（Matt Murphy）、英特爾（Intel）執行長陳立武，以及NXP總裁暨執行長索托瑪約（Rafael Sotomayor）等科技業領袖擔任Keynote講者，共同探討AI生態系發展。

貿協表示，COMPUTEX 2027即日起開放參展登記，期盼透過擴大展覽場域及深化AI、機器人與新創應用，持續串聯全球科技產業生態系，協助台灣及國際科技業者拓展市場與建立合作關係。