A也能解籤 中華電信助攻夥伴發展「AI 解籤 打電話嘛ㄟ通！」

中華電信（2412）表示，持續投入AI、雲端及智慧通訊等關鍵技術發展，結合通信網路、AI語音平台與帳務服務能力，透過開放合作模式攜手產業夥伴推動創新數位應用。

合作夥伴艾果智能科技於22日舉辦「AI解籤，打電話嘛ㄟ通！」成果發表活動，展現AI語音技術結合在地文化場域的創新應用成果；中華電信受邀參與，與合作夥伴攜手推動語音互動應用服務，拓展AI智慧通訊於多元場域的應用。

中華電信表示，透過0203市話通信加值服務、AI語音平台及帳務服務能力，合作夥伴可依不同產業需求發展多元語音互動應用。以本次AI解籤服務為例，民眾可透過電話撥打專屬服務號碼，以語音方式使用解籤服務，不受地點及設備限制。除文化宗教場域外，相關技術亦可延伸應用於語音導覽、多語服務、客服諮詢、預約服務、資訊查詢及智慧助理等情境，無需下載額外應用程式，透過一般市話或行動電話即可使用，有助於提升數位服務的便利性。

隨著生成式AI技術快速發展，語音互動已成為人工智慧的重要應用形式之一。透過電信網路與AI語音平台整合，合作夥伴可運用既有通信基礎設施，發展各類語音服務，讓民眾透過電話撥接即可接取相關應用內容，進一步拓展AI智慧通訊於不同場域的應用。

中華電信企業客戶分公司協理吳國禎表示，中華電信長期投入通信網路、雲端與AI平台等關鍵技術發展並以完整資通訊服務能力，協助產業夥伴加速創新應用落地。本次合作整合通信服務、AI語音平台及相關技術支援，協助打造語音互動應用模式，展現AI智慧通訊於多元場域的發展潛力。未來將持續發揮資通訊核心能力，提供穩定可靠的數位基礎環境，支持產業夥伴拓展更多元的數位服務場景。

中華電信強調，未來將持續強化AI、雲端及智慧通訊等技術能量，結合完整的資通訊基礎建設與服務經驗，透過跨產業合作模式，協助企業與組織導入創新數位應用，共同推動台灣數位轉型與產業升級。

艾果智能推出「0203 AI 智慧解籤專線」，首度將生成式 AI 與電話號碼整合，民眾不必下載 APP、不必上網，也不必安裝任何軟體，只要撥打宮廟專屬的 0203 門號、說出籤號，就能即時聆聽籤詩解說，並以語音繼續提問。

參與發布會的雙北宮廟，包括台北市中庄仔福德宮、南福宮、景福宮、忠順廟、集應廟、葫蘆寺、新北市集順廟、真武山受玄宮、九龍山上帝公廟，均共同見證服務上線。未來將規劃以北部示範場域為起點，逐步拓展至全台 22 縣市，讓更多宮廟能以電話提供 AI 語音服務。

艾果智能表示，「AI ＋ 門號」讓 AI 從手機與電腦螢幕走進日常通話情境。0203 AI 解籤是第一個落地應用，艾果智能擁有獨家專利人工智慧內容訓練方式，未來也將延伸至企業客服、專家諮詢、文化導覽等語音服務，讓每一支電話，都能成為一位隨時可聯繫的 AI 專家。