快訊

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

A也能解籤 中華電信助攻夥伴發展「AI 解籤 打電話嘛ㄟ通！」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，持續投入AI、雲端及智慧通訊等關鍵技術發展，結合通信網路、AI語音平台與帳務服務能力，透過開放合作模式攜手產業夥伴推動創新數位應用。

合作夥伴艾果智能科技於22日舉辦「AI解籤，打電話嘛ㄟ通！」成果發表活動，展現AI語音技術結合在地文化場域的創新應用成果；中華電信受邀參與，與合作夥伴攜手推動語音互動應用服務，拓展AI智慧通訊於多元場域的應用。

中華電信表示，透過0203市話通信加值服務、AI語音平台及帳務服務能力，合作夥伴可依不同產業需求發展多元語音互動應用。以本次AI解籤服務為例，民眾可透過電話撥打專屬服務號碼，以語音方式使用解籤服務，不受地點及設備限制。除文化宗教場域外，相關技術亦可延伸應用於語音導覽、多語服務、客服諮詢、預約服務、資訊查詢及智慧助理等情境，無需下載額外應用程式，透過一般市話或行動電話即可使用，有助於提升數位服務的便利性。

隨著生成式AI技術快速發展，語音互動已成為人工智慧的重要應用形式之一。透過電信網路與AI語音平台整合，合作夥伴可運用既有通信基礎設施，發展各類語音服務，讓民眾透過電話撥接即可接取相關應用內容，進一步拓展AI智慧通訊於不同場域的應用。

中華電信企業客戶分公司協理吳國禎表示，中華電信長期投入通信網路、雲端與AI平台等關鍵技術發展並以完整資通訊服務能力，協助產業夥伴加速創新應用落地。本次合作整合通信服務、AI語音平台及相關技術支援，協助打造語音互動應用模式，展現AI智慧通訊於多元場域的發展潛力。未來將持續發揮資通訊核心能力，提供穩定可靠的數位基礎環境，支持產業夥伴拓展更多元的數位服務場景。

中華電信強調，未來將持續強化AI、雲端及智慧通訊等技術能量，結合完整的資通訊基礎建設與服務經驗，透過跨產業合作模式，協助企業與組織導入創新數位應用，共同推動台灣數位轉型與產業升級。

艾果智能推出「0203 AI 智慧解籤專線」，首度將生成式 AI 與電話號碼整合，民眾不必下載 APP、不必上網，也不必安裝任何軟體，只要撥打宮廟專屬的 0203 門號、說出籤號，就能即時聆聽籤詩解說，並以語音繼續提問。

參與發布會的雙北宮廟，包括台北市中庄仔福德宮、南福宮、景福宮、忠順廟、集應廟、葫蘆寺、新北市集順廟、真武山受玄宮、九龍山上帝公廟，均共同見證服務上線。未來將規劃以北部示範場域為起點，逐步拓展至全台 22 縣市，讓更多宮廟能以電話提供 AI 語音服務。

艾果智能表示，「AI ＋ 門號」讓 AI 從手機與電腦螢幕走進日常通話情境。0203 AI 解籤是第一個落地應用，艾果智能擁有獨家專利人工智慧內容訓練方式，未來也將延伸至企業客服、專家諮詢、文化導覽等語音服務，讓每一支電話，都能成為一位隨時可聯繫的 AI 專家。

中華電信 語音 雲端

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中華電「科技少林寺」加速專利活化 秀智慧城市、資安防詐等多元解方

富邦證AI應用獲肯定

東擎舉辦上市前業績發表會 迎向工業電腦AI新契機

經濟部攜資策會打造無人載具「AI鷹眼」 熱成像感測器成本可望降約50%

相關新聞

英業達擴充泰國產能 因應客戶強勁需求

電子代工五哥之一的英業達（2356）22日拍板泰國子公司購置生產設備及進行廠務工程，以滿足客戶日益增長的需求，此次總投資金額達24.38億泰銖（約新台幣23.24億元），主要用於增加電力及水冷設備，公司預計明年第1季底將啟用，並在美系主要晶片廠認證通過後投入生產。

東擎舉辦上市前業績發表會 迎向工業電腦AI新契機

華擎科技（3515）旗下子公司東擎科技（7710）於23日舉辦業績發表會，並預計於十月下旬上市。東擎科技專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，深耕五大終端應用市場（CARES），並具備快速產品開發能力以及客製化設計服務，協助客戶縮短產品上市時程，提升市場競爭力。

台灣大：iPhone 18 Pro 系列開賣 驅動前三世代果粉換機潮

iPhone 18 Pro系列開賣首個周末買氣持續升溫，台灣大哥大（3045）公布，從開賣三日換機數據觀察，申辦iPhone 18 Pro系列用戶中，近六成用戶原持有前3個世代系列（iPhone 15、16、17系列），相較去年前3個世代換機數量成長近1成，顯示換機周期逐步縮短。

漢測：產品研發及客戶驗證提前 2027年比今年好非常多

漢民測試系統22日於櫃買中心掛牌，股價開高大漲逾30%，最高來到4,995元，AI測試介面產品及工程服務兩業務同步成長，總經理王子建表示，2027年人才將擴增突破700人，並把2028年產品驗證項目提前一年推行，由於半導體前段晶圓廠擴產規模極大，目前並不擔心市場競爭壓力。

技嘉旗下技鋼首座算力中心 GAIFA 落腳土城 強勢布局 AIDC 基礎建設

技嘉（2376）旗下技鋼科技長期深耕高效能伺服器、液體冷卻與資料中心基礎建設整合，今日宣布公司首座自有算力中心 GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator）落腳新北市土城。GAIFA 不僅是技鋼科技的首座自有算力中心，更是公司將伺服器、液冷、資料中心設計與建置經驗，進一步整合至 AI 運算環境的重要驗證基地，強化技鋼科技在機櫃級 AI Infrastructure 與 AIDC 整合領域的實務能力。

金像電上半年穩居PCB每股獲利王 下半年續旺

老牌PCB廠伺服板龍頭金像電（2368）上半年每股稅後純益達16.14元，居PCB廠之冠，超越健鼎（3044）上半年每股稅後純益13.02元表現，連續兩季居PCB每股獲利王，公司下半年展望維持樂觀並已加碼資本支出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。