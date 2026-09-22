英業達擴充泰國產能 因應客戶強勁需求

電子代工五哥之一的英業達（2356）22日拍板泰國子公司購置生產設備及進行廠務工程，以滿足客戶日益增長的需求，此次總投資金額達24.38億泰銖（約新台幣23.24億元），主要用於增加電力及水冷設備，公司預計明年第1季底將啟用，並在美系主要晶片廠認證通過後投入生產。

英業達表示，泰國廠目前已具備相當程度的生產能力，不過在AI伺服器業務需求的強勁成長下，決定進一步擴廠以滿足客戶需求。設備及廠務工程將會以議價方式進行，價格主要參考廠商提供的報價單及市場行情，並由董事會決策，後續將依訂單條件付款。

法人指出，英業達近期正在與兩家美國大型客戶討論 AI 伺服器 L6 業務，有望拿下美系大廠的CPU L6訂單，並有機會延續至未來次世代產品。而GPU的部分，法人表示英業達將有望拿下L7至L10的部分業務，帶來更多成長動能。