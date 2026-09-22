家登國內第四次無擔保轉換公司債 10月18日到期

電子代工五哥之一的英業達（2356）22日拍板泰國子公司購置生產設備及進行廠務工程，以滿足客戶日益增長的需求，此次總投資金額達24.38億泰銖（約新台幣23.24億元），主要用於增加電力及水冷設備，公司預計明年第1季底將啟用，並在美系主要晶片廠認證通過後投入生產。

2026-09-22 15:41