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家登國內第四次無擔保轉換公司債 10月18日到期

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

家登（3680）22日公告公司國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜，第四次無擔保轉換公司債10月18日到期。

家登公告，債券到期時依債券面額以現金一次償還。國內第四次無擔保轉換公司債將於115年10月18日到期，並於到期日之次一營業日(115年10月19日)起終止上櫃買賣，依本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。到期還本辦理程序：公司預計於115年10月28日將到期償還款項以匯款方式交付債權人，匯費將自償還價款中扣除。

公司債 家登 債券

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