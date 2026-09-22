為何發展主權AI？ 數發部：確保演算法台灣化

「為何要發展主權AI？」22日在論壇上有學生拋出如此提問，數發部長林宜敬回應，是要確保演算法熟悉台灣社會、具有台灣價值觀，還有本土、獨立的算力中心；但學者劉靜怡認為，我國發展主權AI的目標不明，應該要確認目標、補足訓練資料的法制，建立與他國互補的機制。

部會設計限縮AI？

余紀忠基金會22日舉辦「迎向AI新時代 跨世代未來對話」論壇，邀請學生與專家學者進行對談。首先由政大外交系學生羅澤問說，我國政府數位治理的組織設計是否限縮了數位治理的職能發揮？目前國科會掌握了學術與產業發展的預算，但數發部與各部會平行，其他部會很難配合數發部的政策。

另外，「數位主權與AI主權是否有必要？」羅澤指出，科技大廠雖然很積極發展模型與算力工廠，但並非所有國家能蓋在地資料中心，但若跟大廠買就會有依賴性；若國家無法有效拓展AI算力，要如何「開源」？公開的AI模型可能有無法適應在地文化的問題，而且還容易被竄改，如何確保AI能維持價值觀？

專業領域要本地AI

「發展AI主要還是靠民間！」林宜敬笑說，數發部其實沒什麼預算，但綜觀美國與中國，其實都是民間發展AI模型，但政府也要提供產業良好的發展環境，包括讓民間引入算力、保險業資金投入算力中心，還有台灣主權AI訓練語料庫，培養AI人才，除了使用工具的人才，還有會開發模型與研究AI的人才。

林宜敬指出，建立台灣主權AI的目的主要有2：讓模型有台灣的觀點，且在台灣境內有算力中心，在台灣發展的AI模型，我國政府才有司法管轄權，還有金融、法務與護理等模型，若能使用本地模型可以更順暢，「不會用台灣的法律問題，回答的依據卻是英美法！」林宜敬這樣說。

法制配套嚴重不足

臺大國發所特聘教授劉靜怡則說，各國發展主權AI的目的，是要確保國家在AI技術領域取得領先地位或維持獨立性、確保AI切合本土脈絡，避免他國開發的AI系統誤解在地情境與維護語言與文化脈絡的主體性與多樣性。但以我國來說，發展主權AI的目的似乎仍不明確，且在訓練資料的取得仍有困境，且缺乏系統性的監管手段。

「AI發展不是制定完《人工智慧基本法》就好！」劉靜怡指出，目前主權AI的法制配套嚴重不足，包括個資、開放資料、著作權、資安等，且《基本法》仍停留在宣示層次，應該要更積極補強訓練資料取得的法制基礎，並透過教育、經貿與移工與國際合作政策，與民主國家建立互補互惠的「數位連帶」。

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