東擎舉辦上市前業績發表會 迎向工業電腦AI新契機

華擎科技（3515）旗下子公司東擎科技（7710）於23日舉辦業績發表會，並預計於十月下旬上市。東擎科技專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，深耕五大終端應用市場（CARES），並具備快速產品開發能力以及客製化設計服務，協助客戶縮短產品上市時程，提升市場競爭力。

東擎指出，五大終端應用市場（CARES）包含智慧商業與零售（Commerce）、智慧工廠（Automation）、機器人與無人載具（Robot）、娛樂與遊戲（Entertainment）及工業資安（Security）等垂直應用領域。

東擎受惠於產業需求成長、新客戶及新專案效益逐步顯現，115年上半年度營收為17.58億元，較去年同期成長95.43%，展現公司掌握市場商機及拓展客戶版圖之成果，營運動能持續增強。此外，東擎科技亦積極布局工業資安及開放式架構工業控制器等核心領域，並已取得多項國際認證，致力成為工業邊緣AI解決方案平台領導品牌。

展望未來，在邊緣運算、人工智慧、物聯網及工業4.0發展的帶動下，全球工業電腦市場產值持續逐年攀升，工業電腦（IPC）在智慧製造、智慧城市、邊緣AI、機器人、交通運輸、能源管理及醫療等應用場域的需求持續上升，成為推動各產業智慧化的關鍵基礎設施。

東擎科技將持續深耕全球IPC市場，除鞏固現有主機板與系統市場外，亦積極強化軟硬體整合能力提供軟硬體應用就緒平台（Application Ready Platform）。面對全球產業數位化與智慧化發展浪潮，東擎將持續洞察市場脈動，以高品質與創新技術為基石，推出符合各領域客戶需求的客製化產品，並加速全球市場布局，鞏固長期競爭優勢。