Lightmatter加入Open CPX MSA 推出業界首款雙向CPX光引擎

光子高效能運算（HPC）領導者 Lightmatter 今日宣布加入 Open CPX 多源協議（Multi-Source Agreement，MSA），並推出Passage L20 CPX，為業界首款採用雙向（bidirectional，BiDi）光鏈路技術、專為AI 基礎架構打造的 Open CPX 模組，預計於 2027 年第一季開始向客戶出貨。

此解決方案採用 Lightmatter於今年3月發表的近封裝光學（near-package optics，NPO）平台Passage L20 光引擎，單一插槽式模組即可提供每秒 6.4 Tbps的頻寬，同時將所需光纖與連接器數量減半。

光纖正逐漸成為限制 AI 叢集建置速度的關鍵因素。傳統鏈路使用一條光纖傳送、另一條光纖接收；BiDi 技術則為兩個方向分別配置不同的光波長，將傳送與接收整合於單一光纖。在一個 512-GPU 縱向擴展（scale-up）機櫃組（pod） 中，Lightmatter 近期技術摘要的分析顯示，客戶可節省超過 200 英里的光纖，使 pod 的光纖數量從約 13 萬條降至 6.5 萬條，並減少約 1.6 萬個連接器。連接器與纜線越少，潛在故障點也越少。這項縮減可節省約 15% 的 scale-up 互連網路總成本、加快部署速度，並簡化光纖佈線系統的維護及長期營運成本。

Lightmatter 創辦人暨執行長哈里斯（ Nick Harris）表示：「AI基礎架構的擴展速度已超越銅互連所能因應的範圍，而共同封裝光學（CPO）正是解決方案。CPX 是邁向 CPO 的起點，讓光學元件、光纖與供應鏈現在就能進入量產，等到 CPO 導入時，最具挑戰性的環節都已獲得驗證。這正是我們加入 Open CPX MSA 的原因。Passage L20 CPX 採用雙向架構，可透過單一光纖進行傳送與接收，使光纖需求減半。擴展至叢集規模後，這代表系統能更快完成啟用、降低故障，並減少找出故障鏈路所需的時間。」

Dell’Oro Group 副總裁布傑爾貝內（ Sameh Boujelbene） 表示：「隨著AI叢集持續 scale up，限制因素正從運算本身轉向周邊的實體基礎架構，包括電力、布線，以及讓機櫃組上線啟用所需的時間。Open CPX MSA 這類標準化推動，對於在廣泛的多供應商生態系中推動近封裝光學技術商業化至關重要。雙向架構能在不犧牲頻寬的情況下將光纖數量減半，可直接解決營運商立即面臨的成本與複雜度問題。」

Open CPX MSA 定義標準化的 CPO/NPO 模組外型規格，專為高頻寬、低延遲的 I/O 所設計，能直接配置在緊鄰主機ASIC、交換器或 GPU 的位置。模組可安裝於 PCB 或基板上，因此此外型規格能因應不同的 XPU 與交換器電路板設計。可插拔系統的頻寬密度受限於前面板面積；將 NPO 配置於 XPU 附近可移除此限制，在提高頻寬密度的同時，相較於傳統可插拔收發器亦能降低成本與功耗。