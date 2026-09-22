指標企業齊聚、掌握 AI 應用契機 2026台北數位應用博覽會10/15登場

為協助企業掌握AI發展趨勢、尋找數位轉型解方，台北市政府產業發展局將於10月15日在松山文創園區2樓多功能展演廳舉辦「2026台北數位應用博覽會（Digi Taipei X）」。本屆以「AI Action｜企業AI行動時刻──趨勢引路、精準導入、全面驅動」為主題，集結Google、LINE、ASUS及台智雲等指標科技企業與生態系夥伴，規劃8場論壇與講座、4大數位解方展區及2場行動咖啡館，活動免費入場，即日起開放報名，歡迎企業踴躍參加。

今年論壇與講座涵蓋海外獲客、顧客經營、數位營運及AI應用等議題。Google將重點分享Google Ads跨國廣告投放與跨境官網獲客應用；LINE介紹數位顧客經營；ASUS透過EXPERTHUB分享企業數位解決方案；台智雲則聚焦AI Agent企業應用情境。此外，特別邀請「Men's Game玩物誌」創辦人Allen及「電商人妻」Audrey等知名產業講者，帶領企業剖析品牌經營與數位行銷戰術。

針對企業營運需求，劃分「品牌成長、營運升級、全球拓展、自動化應用」四大展區，涵蓋數位行銷、ERP／CRM、跨境電商、AI Agent及自動化等多元解決方案，提供一站式對接與現場諮詢。

今年規劃2場「行動咖啡館」對談，分別聚焦「企業內部營運」與「海外市場拓展」，透過數位服務業者進行輪桌諮詢交流，為企業經營痛點現場診斷，進一步釐清需求、尋找適合的解決方案。

活動當日亦將同步舉辦「2026台北新貿獎」頒獎典禮，並安排跨境電商實戰分享，邀請企業共同交流海外市場拓展經驗。產業局表示，歡迎企業主、二代接班人及專業經理人踴躍參與，透過一天的展覽與交流，掌握產業趨勢、借鏡實務經驗，加速開啟企業轉型新篇章。