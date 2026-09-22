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台灣大：iPhone 18 Pro 系列開賣 驅動前三世代果粉換機潮
iPhone 18 Pro系列開賣首個周末買氣持續升溫，台灣大哥大（3045）公布，從開賣三日換機數據觀察，申辦iPhone 18 Pro系列用戶中，近六成用戶原持有前3個世代系列（iPhone 15、16、17系列），相較去年前3個世代換機數量成長近1成，顯示換機周期逐步縮短。
台灣大指出，觀察9月18日至20日銷售數據，累計銷售量較去年同期成長逾七成。受惠月租1,599元5G方案熱點分享吃到飽，月租1,599元申辦量較去年成長超過6成，跨裝置連網需求帶動果粉換機同步升級資費。
此外，分析開賣後累計銷售結構來看，iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max皆以256GB容量最受歡迎；顏色方面，兩款機型同樣以新色「勃根地紅」人氣最高，其次分別為「冰川藍」及「銀」。
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