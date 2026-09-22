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半導體業積極布局全球 蕭美琴：政府續支持企業以台灣為根

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴今天出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會。記者劉學聖／攝影
副總統蕭美琴今天出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會。記者劉學聖／攝影

副總統蕭美琴22日出席「世界台灣商會聯合總會第32屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」。她表示，近年半導體產業積極布局全球，政府將持續支持企業以台灣為根、向世界發展；除AI、高科技產業外，政府也重視金融、服務、觀光等百工百業的均衡發展，並推動亞洲資產管理中心。

蕭美琴致詞表示，台商是台灣走向世界的重要橋梁，不論是人脈、資金、產業、供應鏈、經驗及專業，都是台灣經濟力量向世界的延伸。面對關稅、地緣政治等挑戰，台灣經濟仍展現亮眼成績，今年經濟成長率預估可超過11%。政府除持續維持成長動能，也希望讓全民共享經濟成果。

她提到，從蔡英文前總統任內推動「投資台灣三大方案」，到賴清德總統提出「兆元投資國家發展方案」及「AI十大建設」，政府持續推動數位、淨零雙軸轉型、產業升級及前瞻技術布局，希望讓台灣未來黃金十年持續走在世界前端。

蕭美琴表示，希望經濟成長能帶動台灣更均衡發展，這也是總統念茲在茲的目標；如亞洲新灣區或世界級產業擴大投資高雄，都符合總統所提出的「均衡台灣」願景。除了地理空間的「均衡台灣」，總統也重視大企業及中小微型企業的均衡發展。

她說，近年台灣大型企業，包括半導體產業積極布局全球，政府將持續支持企業以台灣為根、向世界發展；同時，中小微型企業是台灣經濟的重要骨幹，因此總統提出未來八年1千億元支持方案，從融資、人才培育及轉型輔導等面向，協助企業擴大發展、連結全球。

蕭美琴提到，還有不同產業領域的均衡發展。除AI、半導體及高科技產業外，總統也重視金融、服務、觀光等百工百業的均衡發展，並推動亞洲資產管理中心，讓各產業都有被世界看見、連結全球及均衡發展的機會。

她表示，無論是研發、原型開發或規模化生產，台灣都已成為世界不可或缺的夥伴。這股對台灣的信心與樂觀，也是支撐國家持續發展的重要力量。感謝全球台商長期作為台灣連結世界的重要力量，讓國際不僅看見台灣科技，也看見台灣的軟實力與多元產業。

高雄市長陳其邁說明，台灣處於產業轉型與全球科技發展重要階段，高雄做好迎接下一個黃金十年的準備。如半導體產業，台積電2奈米廠已在高雄量產，持續朝先進製程發展，加上日月光、穎崴等先進封裝及測試產業聚落，南部半導體產業鏈完整布局，高雄已成為AI與半導體產業重要基地。

陳其邁介紹高雄投資環境，包含亞灣創新園區006688租金優惠方案，以及橋頭科學園區、白埔產業園區等地區享有最高達投資總額15%的營利事業所得稅投資抵減優惠，也說明市府提供單一窗口服務，協助企業加速落地，歡迎台商把握高雄產業發展契機，深入認識高雄、投資高雄。

蕭美琴 布局 地緣政治

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