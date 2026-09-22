漢測：產品研發及客戶驗證提前 2027年比今年好非常多

漢民測試系統22日於櫃買中心掛牌，股價開高大漲逾30%，最高來到4,995元，AI測試介面產品及工程服務兩業務同步成長，總經理王子建表示，2027年人才將擴增突破700人，並把2028年產品驗證項目提前一年推行，由於半導體前段晶圓廠擴產規模極大，目前並不擔心市場競爭壓力。

漢民集團新金雞於22日掛牌，由於半導體先進製程產能大幅擴張，漢測從承銷競拍到上櫃都受到資金追捧，22日漢測IPO一上櫃就大漲超過30％，此次上櫃取得資金，公司表示將用於研發及產能擴充，後續若有設廠擴廠計畫將會對外公布。

漢測2026年業績翻倍，王子建表示，2027年公司營運會比今年好非常多，公司也正積極將原本規劃在2028年做的產品項目提前至 2027年推行，原本預計2027年下半執行的客戶端驗證，也爭取拉前至2027年上半開始，若驗證順利，2027年下半年有機會帶來驗證通過後的業績貢獻。

漢測原本主力產品為晶圓檢測，未來重點產品聚焦MEMS探針卡、矽光子CPO測試、高速記憶體SLT與先進封裝熱管理等，王子建表示，未來探針卡都會在台灣製造，且上游的針與卡將於明年小量跨入自製。

漢測目前產品營收已經超過5成，高於工程服務收入，未來也看好該比例持續拉高，王子建表示，產品業務產值與人均貢獻較高，且不單靠人力工時堆疊，工程服務端合約形式以長期為主，部分為一年一約或單筆 PO，服務範疇不限自家產品，也包含其他廠牌設備的維修檢測。

9月漢民人力已經達590多人，接近600人，財務長廖偉三表示，2027年人才持續招募，員工人數將會突破700人。

對於順利掛牌效益，王子建表示有兩優勢，首先是可提高在國際大廠與海外客戶端的知名度，有助於外國客戶認識公司並推動業務。其次是在人才招募上，提高對優秀人才的吸引力，但目前整體人力市場仍呈現「供不應求」，公司正積極招募中。

漢測在MEMS探針卡領域屬於後進者，營收比例仍低，對於跟既有檢測設備同業的競爭，王子建表示，市場總需求量超過檯面上所有廠商總產能，由於半導體前段晶圓廠擴產規模極大，市場總需求量超過檯面上所有廠商總產能，因此目前無明顯競爭壓力。