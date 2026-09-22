逾370位晉升領組及資深專員 PwC Taiwan 培育未來領導人才

隨著 AI 科技快速發展，專業知識與技術能力正加速被重新定義，而溝通協作、專業判斷、客戶經營及團隊帶領等能力，則成為人才持續創造價值的重要關鍵。面對快速變動的商業環境，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）持續投資人才發展，協助同仁在不同職涯階段持續精進專業能力與領導力。今年邀請來自審計、稅務、顧問諮詢服務及行政管理等部門逾 370 位新晉升領組／資深專員參與晉升培訓活動（New Senior Orientation），共同迎接職涯發展的重要里程碑。

新晉升領組／資深專員是 PwC Taiwan 未來管理人才的重要起點，肩負團隊協作及客戶服務的重要角色。在 AI 持續改變工作型態的環境下，如何建立信任、有效溝通、帶領團隊，以及在複雜情境中做出專業判斷，已成為不可或缺的關鍵能力。為協助同仁順利完成角色轉換，PwC Taiwan 以「情境實戰演練」為核心，透過情境模擬、角色扮演及互動挑戰等方式還原職場真實情境，引導學員思考在專案執行、客戶溝通及團隊合作過程中可能面臨的各項挑戰，提升問題解決與應變能力。

除了能力培育外，PwC Taiwan 亦重視每位同仁職涯發展的重要里程碑。今年特別準備專屬晉升紀念徽章，象徵對同仁專業成長與職涯發展的肯定；禮盒中更附上由資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠親筆撰寫的勉勵與祝福卡片，向新晉升同仁表達感謝與期許。來自各事業單位的主管團隊也接力錄製祝福影片，鼓勵同仁勇於迎接新角色帶來的挑戰，展現 PwC Taiwan 重視人才發展與感謝文化的承諾。

資誠聯合會計師事務所所長暨策略合作事業執行長徐聖忠表示：「永遠保持好奇心並勇於挑戰既有做法，透過持續改變與創新，讓工作更有效率、更有價值；晉升代表從個人的專業轉變為帶領團隊以及共享專業，透過整合事務所跨領域資源，共同創造更大的客戶價值。」

資誠聯合會計師事務所人資長曾博昇表示：「鼓勵大家把注意力放在自己身上，持續投資自己、累積能力與經驗，慢慢累積出理想中的自己，晉升不只是個人能力提升，更要以將心比心的態度帶領團隊，並透過專業與信任建立自己的個人品牌。」

PwC Taiwan 深信人才是組織持續成長與創造價值的重要基石。未來將持續透過多元學習資源、培育機制，協助同仁在不同職涯階段持續提升專業能力與領導能力，打造兼具學習、成長與支持的職場環境，實踐 PwC 人才價值主張「Grow here. Go further.」，陪伴每位同仁從這裡出發，走向更寬廣的職涯舞台。