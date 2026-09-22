快訊

流感雙創新高！單周30死、重症達165例 疾管署估：10月中達疫情高峰

川普加劇世界亂局！CNN：美國角色大逆轉 盟友嘆「這隻狗不能再信」

6月才盛大開幕！新夜市不到3個月宣布停業 在地人：意料之中

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣AI使用率升至33.8% 躍居全球第19名

中央社／ 台北22日電

微軟旗下AI經濟研究院（AI Economy Institute）發布最新全球AI使用報告，今年第2季台灣在15至64歲工作年齡人口中的生成式人工智慧（AI）使用率達33.8%、季增2個百分點，全球排名微幅上升1名至第19名，居全球使用率突破30%的菁英集團之列。

微軟「全球AI使用報告」（Global AI DiffusionReport）追蹤全球147個經濟體，考量不同作業系統、裝置市占率、網路滲透率與人口結構調整，衡量工作年齡人口使用生成式AI產品的實際擴散程度。

報告顯示，台灣AI使用率從今年第1季的31.8%提高到第2季的33.8%，增加2個百分點，全球排名也從第1季的第20名超車匈牙利、升至第19名。值得注意的是，台灣目前使用率不僅高於全球平均水準，更超越美國（33%）、德國（32.3%）及義大利（31.4%）等歐美先進經濟體。

報告指出，全球AI普及程度仍處於早期階段，目前全球整體生成式AI使用率為18.8%，在列入評估的147個經濟體中，僅有31個使用率突破菁英集團門檻的30%；其中，阿拉伯聯合大公國以73.3%使用率居全球榜首，新加坡以64.3%居次，愛爾蘭（49.9%）、法國（49.6%）與挪威（49.4%）分別為第3到5名。

報告提及，全球南北數位落差正在擴大。發展成熟的全球北方國家平均AI使用率已達28.8%、季增1.3個百分點；而新興的全球南方國家AI使用率僅16.2%、季增0.8個百分點，雙方差距從第1季的12.1個百分點拉大至12.6個百分點。

報告指出，全球南方國家受限於電力取得、網路基礎建設及數位技能落差等根本結構性瓶頸，若未能及時彌補基礎設施差距，AI經濟紅利將更加不均。

微軟 菁英 市占率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI重構產業版圖 賴正鎰：科技人才居住需求已成為國家產業競爭力核心

台灣微軟卞志祥：AI算力荒將持續2到3年 半導體及科技業算力需求最大

中芯進逼三星搶當晶圓二哥 全球排名恐將洗牌

AI基建熱潮無法擋 全球半導體市場拚倍增 今年規模預估衝上1.6兆美元

相關新聞

漢測：產品研發及客戶驗證提前 2027年比今年好非常多

漢民測試系統22日於櫃買中心掛牌，股價開高大漲逾30%，最高來到4,995元，AI測試介面產品及工程服務兩業務同步成長，總經理王子建表示，2027年人才將擴增突破700人，並把2028年產品驗證項目提前一年推行，由於半導體前段晶圓廠擴產規模極大，目前並不擔心市場競爭壓力。

指標企業齊聚、掌握 AI 應用契機 2026台北數位應用博覽會10/15登場

為協助企業掌握AI發展趨勢、尋找數位轉型解方，台北市政府產業發展局將於10月15日在松山文創園區2樓多功能展演廳舉辦「2026台北數位應用博覽會（Digi Taipei X）」。本屆以「AI Action｜企業AI行動時刻──趨勢引路、精準導入、全面驅動」為主題，集結Google、LINE、ASUS及台智雲等指標科技企業與生態系夥伴，規劃8場論壇與講座、4大數位解方展區及2場行動咖啡館，活動免費入場，即日起開放報名，歡迎企業踴躍參加。

台灣大：iPhone 18 Pro 系列開賣 驅動前三世代果粉換機潮

iPhone 18 Pro系列開賣首個周末買氣持續升溫，台灣大哥大（3045）公布，從開賣三日換機數據觀察，申辦iPhone 18 Pro系列用戶中，近六成用戶原持有前3個世代系列（iPhone 15、16、17系列），相較去年前3個世代換機數量成長近1成，顯示換機周期逐步縮短。

技嘉旗下技鋼首座算力中心 GAIFA 落腳土城 強勢布局 AIDC 基礎建設

技嘉（2376）旗下技鋼科技長期深耕高效能伺服器、液體冷卻與資料中心基礎建設整合，今日宣布公司首座自有算力中心 GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator）落腳新北市土城。GAIFA 不僅是技鋼科技的首座自有算力中心，更是公司將伺服器、液冷、資料中心設計與建置經驗，進一步整合至 AI 運算環境的重要驗證基地，強化技鋼科技在機櫃級 AI Infrastructure 與 AIDC 整合領域的實務能力。

金像電上半年穩居PCB每股獲利王 下半年續旺

老牌PCB廠伺服板龍頭金像電（2368）上半年每股稅後純益達16.14元，居PCB廠之冠，超越健鼎（3044）上半年每股稅後純益13.02元表現，連續兩季居PCB每股獲利王，公司下半年展望維持樂觀並已加碼資本支出。

美光勞資爭議仍未達成共識 下月22日續進行第三次調解

美光科技與台灣美光晶圓工會（桃園工會）於9月 21 日的第二次調解會議中未能達成共識。美光感謝桃園市政府在調解過程中的協助，強調美光始終秉持誠意參與調解，並要求持續與桃園工會進行調解對話，但未獲同意。此外，美光將依原定規畫，於 10 月 22 日與美光台中工會進行下一次調解會議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。