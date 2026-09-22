台灣AI使用率升至33.8% 躍居全球第19名

微軟旗下AI經濟研究院（AI Economy Institute）發布最新全球AI使用報告，今年第2季台灣在15至64歲工作年齡人口中的生成式人工智慧（AI）使用率達33.8%、季增2個百分點，全球排名微幅上升1名至第19名，居全球使用率突破30%的菁英集團之列。

微軟「全球AI使用報告」（Global AI DiffusionReport）追蹤全球147個經濟體，考量不同作業系統、裝置市占率、網路滲透率與人口結構調整，衡量工作年齡人口使用生成式AI產品的實際擴散程度。

報告顯示，台灣AI使用率從今年第1季的31.8%提高到第2季的33.8%，增加2個百分點，全球排名也從第1季的第20名超車匈牙利、升至第19名。值得注意的是，台灣目前使用率不僅高於全球平均水準，更超越美國（33%）、德國（32.3%）及義大利（31.4%）等歐美先進經濟體。

報告指出，全球AI普及程度仍處於早期階段，目前全球整體生成式AI使用率為18.8%，在列入評估的147個經濟體中，僅有31個使用率突破菁英集團門檻的30%；其中，阿拉伯聯合大公國以73.3%使用率居全球榜首，新加坡以64.3%居次，愛爾蘭（49.9%）、法國（49.6%）與挪威（49.4%）分別為第3到5名。

報告提及，全球南北數位落差正在擴大。發展成熟的全球北方國家平均AI使用率已達28.8%、季增1.3個百分點；而新興的全球南方國家AI使用率僅16.2%、季增0.8個百分點，雙方差距從第1季的12.1個百分點拉大至12.6個百分點。

報告指出，全球南方國家受限於電力取得、網路基礎建設及數位技能落差等根本結構性瓶頸，若未能及時彌補基礎設施差距，AI經濟紅利將更加不均。