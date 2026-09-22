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宏達電即將發布全新 AI 產品 首支預告影片現身

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）22日於全球 VIVE 官方社群平台（Facebook, Instagram, YouTube, TikTok及X）分享全新神秘帳號「VIVEE」的首支預告影片，揭示即將登場的新品訊息。

宏達電強調，隨著VIVEE這個身影悄然現身，HTC即將揭曉下一步，從日常生活出發，讓科技更自然地融入交流，探索更多互動、理解與情感連結的可能，也為未來生活帶來新的想像。

針對未來產品規劃，HTC資深副總裁黃昭穎曾透露，公司預計今年第4季還會再發布一款全新的AI相關產品，而全新硬體規格的第二代VIVE EAGLE則將在明年上半年正式推出，藉此搶攻正在蓬勃發展的AI眼鏡市場商機。

黃昭穎表示，目前公司營收結構中，XR裝置仍占最大宗，而AI眼鏡則已經超越智慧手機，未來隨著歐美市場逐漸拓展後，AI眼鏡營收比重亦有望進一步提高，成為公司營運成長的新動能。

展望未來，黃昭穎強調，第4季是傳統消費電子旺季，加上歐美市場是台灣的數倍，也是全球消費性電子主流市場，因此有信心營運表現會比先前成長。

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