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高通攜Google推首批Gemini電腦 Snapdragon X Elite打進Dell、HP新機

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

高通22日宣布攜手Google，將Snapdragon X Elite平台導入首批Googlebook筆記型電腦，主打「專為Gemini Intelligence打造」的新一代AI PC體驗。首波合作品牌包括戴爾（Dell）與惠普（HP），相關Googlebook機種已開放預購，意味Google也正式把Gemini從軟體服務進一步延伸到筆電硬體與Android生態系。

Googlebook是Google此次推出的全新筆記型電腦產品類別，核心鎖定Gemini Intelligence，並結合Snapdragon X Elite的CPU、NPU運算能力與低功耗特性，讓AI功能能更深度融入日常操作。高通指出，相關產品可提供全日電池續航力，同時支援原生Android應用程式與遊戲，並與Android手機、平板建立跨裝置連接。

在AI功能方面，Googlebook導入Cast my Apps、Magic Pointer與Rambler等功能，可整合電子郵件、行事曆及螢幕內容，提供主動式資訊與操作協助。部分AI工作負載則可透過Snapdragon NPU執行，讓Gemini Intelligence不只是雲端問答工具，而是進一步嵌入使用者的工作流程與裝置操作。

Googlebook另一項重點則是Android生態系整合。高通表示，相關筆電可原生支援數千款Android應用程式與遊戲，並與搭載Snapdragon平台的Android手機及平板連動。包括部分Snapdragon Elite Gaming功能，也可延伸到搭載Snapdragon X Elite的Googlebook，強化遊戲幀率與圖像表現。

高通技術公司資深副總裁暨運算與遊戲部門總經理Kedar Kondap表示，Snapdragon X Elite除了提供AI效能與能效，也能支援原生Android應用程式與遊戲，希望藉由與Google及OEM廠合作，建立從Android行動裝置延伸至筆電的跨裝置體驗。

Google筆記型電腦、平板電腦與Android Enterprise業務副總裁暨總經理John Solomon則指出，Googlebook是為與Android裝置無縫協作所設計的新產品類別，Snapdragon X Elite提供其所需的效能、續航力與NPU能效，並支援Gemini Intelligence、Android應用及跨裝置連接。

首波產品由Dell與HP率先推出。其中，Dell將推出XPS Googlebook，結合XPS產品設計、Gemini Intelligence及Snapdragon X Elite；HP則推出Googlebook 14，同樣鎖定AI功能、Android應用與長效續航。

此次合作也顯示，AI PC競爭正從單純比較NPU算力，進一步走向作業系統、AI模型與跨裝置生態系整合。Google透過Googlebook將Gemini Intelligence直接放進筆電產品架構，高通則藉Snapdragon X Elite切入新平台，與既有Windows on Snapdragon布局形成另一條PC成長線。

高通 Gemini Google

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