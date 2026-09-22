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Lightmatter 推雙向 CPX 光引擎 12.8Tbps頻寬、AI 叢集光纖需求減半

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

光子運算業者Lightmatter 22日宣布加入Open CPX多源協議（MSA），並推出Passage L20 CPX光引擎。Lightmatter表示，這是業界首款採用雙向（BiDi）光鏈路技術、專為AI基礎架構設計的Open CPX模組，可在單一光纖同時完成傳送與接收，藉此將AI scale-up網路所需光纖及連接器數量減半，降低大型AI叢集布建複雜度。

Passage L20 CPX以Lightmatter今年3月發表的近封裝光學（NPO）平台Passage L20為基礎，每個方向可提供6.4Tbps頻寬，傳送與接收合計總頻寬達12.8Tbps，配置32條光通道，PAM4線路速率為212.5Gbps。模組預計2027年第1季開始向客戶提供評估套件。

Lightmatter指出，隨AI伺服器與GPU叢集持續擴大，資料中心面臨的瓶頸已不只在運算晶片本身，光纖數量、連接器、布線複雜度與部署時間，也逐漸成為scale-up網路擴張的限制。傳統光鏈路通常分別使用一條光纖傳送、一條接收，BiDi則以不同波長負責雙向傳輸，因此一條光纖即可完成收發。

根據Lightmatter內部技術分析，以512顆GPU組成的scale-up機櫃組為例，採用雙向光學架構後，光纖數量可由約13萬條降至6.5萬條，並減少約1.6萬個連接器，相當於節省超過200英里的光纖。公司估算，此舉可降低約15%的scale-up互連網路總成本，同時減少連接點與潛在故障點，簡化後續維運。

Lightmatter創辦人暨執行長Nick Harris表示，AI基礎架構擴張速度已逐步超越傳統銅互連可以負荷的範圍，共同封裝光學（CPO）將成為後續解決高速I/O瓶頸的重要技術。Open CPX則可視為CPO正式導入前的重要過渡平台，讓光學元件、光纖及相關供應鏈提前進入量產與驗證階段。

Open CPX MSA主要定義CPO及NPO模組的標準化外型規格，可將光學模組部署在主機ASIC、交換器或GPU附近，突破傳統可插拔光收發模組受到前面板空間限制的問題，並提高頻寬密度、降低資料傳輸所需功耗及成本。

規格方面，Passage L20 CPX採MSA定義的Type 2單一RF+MP接點配置，使用單模光纖時傳輸距離可超過500公尺，並遵循IEEE 802.3dj DR鏈路架構及OIF-CMIS管理協定；產品支援O-band 1331nm與1311nm波長，可搭配Lightmatter Guide DR雷射模組或其他相容外部雷射光源。

隨AI運算架構從單一伺服器持續往大型GPU叢集擴張，I/O頻寬與互連功耗的重要性同步提升。Lightmatter此次將BiDi架構導入CPX模組，重點不只在提高頻寬，而是直接從光纖數量、連接器與布線著手，降低大規模AI基礎設施導入光互連時的實體建置門檻。

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