技嘉旗下技鋼首座算力中心 GAIFA 落腳土城 強勢布局 AIDC 基礎建設

技嘉（2376）旗下技鋼科技長期深耕高效能伺服器、液體冷卻與資料中心基礎建設整合，今日宣布公司首座自有算力中心 GAIFA（GIGABYTE AI Factory Accelerator）落腳新北市土城。GAIFA 不僅是技鋼科技的首座自有算力中心，更是公司將伺服器、液冷、資料中心設計與建置經驗，進一步整合至 AI 運算環境的重要驗證基地，強化技鋼科技在機櫃級 AI Infrastructure 與 AIDC 整合領域的實務能力。

GAIFA 以模組化機櫃級設計為核心，首期部署 6 座機櫃，涵蓋運算、儲存與網路，電力容量規劃達 700 kW，未來將視營運需求規劃後續階段擴充，並採用直接液體冷卻技術，藉由實際運行環境，同步驗證運算、電力與散熱系統的整合能力。

在 AI 算力配置方面，GAIFA 規劃導入以下運算平台：2 座 NVIDIA GB300 NVL72 機櫃、1 座搭載 NVIDIA HGX B300 的 G4L4-SD3-LAX7 伺服器、搭載 NVIDIA RTX PRO 6000 的 XL44-SX2-AAS1 伺服器，以及搭載 AMD EPYC 處理器的 B683-Z80-LAS1 液冷伺服器。

透過不同層級運算平台的整合與共存，GAIFA 將進一步驗證從高密度機櫃級 AI 運算，到企業級 AI 推論與專業視覺運算等多元工作負載的部署能力。

NVIDIA GB300 NVL72 代表新一代機櫃級 AI 基礎架構的高度整合設計，將 GPU、CPU、高速互連、網路與液冷等技術整合至完整機櫃系統，可對應大規模 AI 模型訓練與高階推論需求；HGX B300 平台則提供高密度 GPU 伺服器的彈性部署能力，適合企業級 AI 工作負載；RTX PRO 6000 平台則對應視覺運算、生成式 AI 推論與專業運算等多元應用情境。

此外，B683-Z80-LAS1 這款 6U20 節點的 EPYC 刀鋒式平台，則在 HPC、虛擬化與 AI 推論等高密度運算工作負載上展現優勢。透過不同運算平台的實際部署，GAIFA 得以涵蓋從大規模訓練、企業級推論，到專業視覺運算等不同 AI 工作負載，建立更完整的機櫃級 AI 基礎建設驗證環境。

GAIFA 的建置範圍不僅止於硬體堆疊，更涵蓋廠房規劃、電力配置、儲存架構、液冷系統整合到現場部署與驗證的完整流程，展現技鋼科技在資料中心工程領域的整合能力。隨著 AI 運算需求持續攀升，企業對算力基礎建設的要求已從單一設備效能，延伸至整體機房的能源效率與穩定性，而 GAIFA 正是技鋼科技以自身技術回應這股趨勢的具體布局。

GAIFA 將延續技鋼科技既有的概念驗證（POC）服務能力，協助客戶在導入 AI 基礎建設前，於機櫃級環境中完成多項驗證，涵蓋：運算效能：GPU、CPU 與整體系統吞吐量、機櫃電力密度：高密度 AI 機櫃的電力需求與配置、液冷散熱效能：冷卻能力、流量與熱負載表現、散熱管理：針對高功率 GPU 系統進行全流程散熱最佳化、網路效能：高速互連與 AI 叢集東西向網路傳輸能力、系統相容性：不同運算、網路與冷卻元件的整合、部署與驗證：實際機櫃部署、系統調校與驗證、L12 部署驗證：全球服務與叢集層級驗證。

藉由在實際環境中提前完成驗證，客戶可以更早掌握 AI 基礎建設在運算、散熱、電力、軟體堆疊與系統相容性的實際表現，降低大規模部署的技術與工程風險，並加速從概念驗證、設計驗證到正式部署的導入流程，這也是技鋼科技持續深化與客戶合作關係的重要基礎。

技鋼科技總經理侯智仁表示：「GAIFA 不只是技鋼科技自己的算力中心，更是我們與客戶共同驗證 AI 基礎建設的實戰場域。我們希望透過 GAIFA，讓客戶在正式導入 AI 算力之前，就能實際驗證系統的效能、散熱與穩定性表現，用最踏實的方式陪客戶一起降低導入風險、加速部署。」

技鋼科技將持續深化在液冷技術、機櫃級整合與資料中心工程上的投入，並將 GAIFA 的建置經驗延伸至更多市場，協助客戶加速建構符合 AI 時代需求的算力基礎建設。技鋼科技將於 GAIFA 完工後，陸續公布詳細規格與正式營運相關訊息。