東海串聯清華、陽明交大等15校 扮演中區AI資源中心樞紐推動人才教育

因應教育部推動大專校院AI人才教育，東海大學擔任中區AI資源中心學校，串聯清華、陽明交通大學等15所大專校院，橫跨新竹、苗栗、台中、彰化及南投五縣市，盤點各校近三個學期AI課程，並推動跨校選課、教師培力與教學資源共享。

生成式AI快速改變產業與職場，大學面對的問題已不只是「要不要教AI？」而是不同專業的學生究竟需要具備哪些AI能力。負責課程資源推動的東海教務長楊朝棟表示，東海近年陸續建置B200 AI Pod算力中心、557台AI PC，並將生成式AI導入教學與校務服務。

楊朝棟說，此次教育部推動「大專校院AI人才培育協助輔導團計畫」，東海共計串聯清華、中興、陽明交通、彰師大、暨南國際、聯合、中教大、臺體大、靜宜、中華、大葉、中山醫、中國醫、玄奘及亞大等15所大專校院，橫跨新竹、苗栗、台中、彰化及南投五縣市。

同時盤點各校近三個學期AI課程，並推動跨校選課、教師培力與教學資源共享，進一步把AI布局從硬體建設推向跨校人才培育。未來學生選擇AI學習資源，不必只看自己學校「開了什麼課？」而能從「我需要什麼能力？」出發，在不同學校與專業之間找到適合自己的學習路徑。

東海校長張國恩指出，AI教育不能只停留在學會使用工具，因為工具進步的速度可能遠比課程調整更快。大學真正需要思考的是，當AI愈來愈強，學生還需要具備哪些能力。

除了運用AI解決問題，更重要的是，培養主體性、價值判斷、同理心，以及AI難以取代的洞察與創造能力。他說：「AI可以協助學生找答案，但不能取代一個人決定要問什麼問題。」

張國恩表示，中區AI資源中心將從課程著手，重新盤點16校既有AI教學資源，不只整理開設多少AI課程，更進一步分析每門課究竟培養哪些能力，讓原本分散在不同校園、不同科系的課程，逐步形成跨校共享的學習網絡。

目前中區AI資源中心依教育部「未來人才AI能力圖像」，張國恩認為，從「運用AI學習」、「負責任使用AI」、「運用AI解決問題」，以及「AI無法取代的能力」四大面向，標示各門課程所對應的能力，並建置「中區AI課程查詢平台」，讓學生可以跨越校系限制，尋找符合自身需求的AI課程。

楊朝棟指出，過去學生選課，看到的可能只是「人工智慧導論」、「生成式AI應用」或「AI與管理」等課名；透過新的課程平台，學生可依學校、學期及能力面向進行篩選，進一步了解每門課實際訓練哪些能力。

學生不再只是問「哪裡有AI課？」而是進一步思考「我需要什麼AI能力？」再依專業背景、學習需求與職涯方向，建立自己的「AI學習地圖」。當16校課程放進共同的能力架構，各校也能更清楚看見彼此的教學特色。

東海副校長楊定亞說，16所學校橫跨不同類型與專業領域，跨校合作不是讓所有大學開設相同的AI課程，而是讓各校優勢彼此互補。

透過課程盤點、教師交流與學生跨校學習，原本分散在各校的教學資源可以被更多學生看見與使用，讓學生學AI不再受限於一所學校、一個科系，而是逐步形成跨越校界與專業的中台灣AI人才教育網絡。

中區AI資源中心重新盤點16校既有AI教學資源、逐步形成跨校共享的學習網絡。東海大學／提供

東海近年陸續建置B200 AI Pod算力中心，並將生成式AI導入教學與校務服務。東海大學／提供