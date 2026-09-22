金像電上半年穩居PCB每股獲利王 下半年續旺

高雄市府因應AI等新興科技業快速發展所推動的白埔產業園區，昨（21）日動土，賴總統說，預計每年可創造3,000億元產值，帶來超過4,000個就業機會，為南部半導體生態系補上最關鍵的一塊拼圖。

2026-09-22 01:57