聽新聞
0:00 / 0:00
金像電上半年穩居PCB每股獲利王 下半年續旺
老牌PCB廠伺服板龍頭金像電（2368）上半年每股稅後純益達16.14元，居PCB廠之冠，超越健鼎（3044）上半年每股稅後純益13.02元表現，連續兩季居PCB每股獲利王，公司下半年展望維持樂觀並已加碼資本支出。
金像電上半年EPS 16.17元，較去年同期7.08元獲利倍增。金像電是全球 AI 伺服器 PCB 板的核心供應商，受惠全球大型資料中心（Data Center）升級，高階網通板與高速交換機需求持續暢旺，帶動產品平均售價（ASP）與利潤率穩健成⻑。
金像電今年資本支出規畫190億元已較先前170億元拉升，調幅11.8%。由於金像電因應客戶群需求持續大幅成長，公司正積極多管齊下海內外擴廠以滿足客戶需求，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能目標可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，法人看好，金像電今年全年營運有望逐季成長，再創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。