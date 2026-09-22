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金像電上半年穩居PCB每股獲利王 下半年續旺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
金像電廠區外觀。圖／公司提供

老牌PCB廠伺服板龍頭金像電（2368）上半年每股稅後純益達16.14元，居PCB廠之冠，超越健鼎（3044）上半年每股稅後純益13.02元表現，連續兩季居PCB每股獲利王，公司下半年展望維持樂觀並已加碼資本支出。

金像電上半年EPS 16.17元，較去年同期7.08元獲利倍增。金像電是全球 AI 伺服器 PCB 板的核心供應商，受惠全球大型資料中心（Data Center）升級，高階網通板與高速交換機需求持續暢旺，帶動產品平均售價（ASP）與利潤率穩健成⻑。

金像電今年資本支出規畫190億元已較先前170億元拉升，調幅11.8%。由於金像電因應客戶群需求持續大幅成長，公司正積極多管齊下海內外擴廠以滿足客戶需求，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能目標可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，法人看好，金像電今年全年營運有望逐季成長，再創新高。

金像電 PCB 健鼎

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