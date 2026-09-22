快訊

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

亞運／鍾孟宇擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

幸運中籤者樂呵呵！漢測掛牌上櫃大漲 抽中1張賺1張、獲利249.5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳助企業智慧轉型 員工發揮 AI 應用即戰力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球政府及企業均加速導入AI應用，遠傳電信（4904）近年自主研發的代理式AI「遠傳智靈（FET Intelligent Angel）」企業解決方案，更攜手微軟Copilot AI，從企業端IT開發者到基層同仁，善用不同的Copilot AI工具提升生產力、優化流程，助力企業智慧轉型，讓員工發揮AI即戰力。

數位發展部數位產業署、台灣微軟共同主辦的「DevDays Asia 2026 亞太技術年會」，於21日至23日在台北華南國際會議中心熱鬧，遠傳資訊長胡德民、數位轉型解決方案部資深協理梁仲銘受邀擔任專題講者，分享從企業端IT開發者到基層同仁，如何善用不同的Copilot AI工具提升生產力、優化流程，助力企業智慧轉型，讓員工發揮AI即戰力。

胡德民以「企業IT團隊大量運用GitHub Copilot加速AI驅動開發的實踐」為題，分享企業IT團隊所應具備的GitHub Copilot關鍵能力，以及運用AI協助軟體開發、測試，並進階使用分析與權限管理等重要流程應用，讓專業團隊導入GitHub Copilot協作，發揮AI即戰力。

胡德民更強調，IT團隊AI化是企業推行AI轉型的關鍵，目標是打造一套能持續產生價值的AI工程能力，並非單純讓工程師使用AI工具。

此外，梁仲銘以「遠傳AI轉型智動化心法大公開：微軟Copilot x GitHub」主題，分享遠傳IT開發與維運團隊使用GitHub Enterprise、Copilot等平台，進行軟體開發與優化的案例；遠傳團隊除了將智靈應用於網路維運、異常事件判讀，非IT背景的採購、人資、財務、法務等單位也運用AI與自動化工具改善流程，大幅提升工作品質，例如企業採購常見的供應商資訊，運用AI查詢與校對，整體作業效率可提升近九成。

遠傳強調，「遠傳智靈」結合生成式 AI、知識管理等技術，可應用於智慧問答、知識搜尋、內容生成、數據分析及流程自動化，協助企業員工提升決策效率與營運效能，並對外輸出應用於醫療、運輸、零售等各大產業，以及政府部門與大專院校所，滿足員工提升AI賦能、IT維運、決策管理效率等多元需求。

遠傳 微軟 遠傳電信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI助攻傳產突圍！中市助特登工廠從老師傅經驗走向智慧製造

AI Agent 掀工作流程革命 數發部：打造可信任 AI 治理生態

發揮金融影響力 兆豐金控ESG宣導會聚焦氣候風險與AI永續治理

數發部：AI競賽不只拚晶片效能 台灣更要把產業know-how變成國家智慧

相關新聞

美光勞資爭議仍未達成共識 下月22日續進行第三次調解

美光科技與台灣美光晶圓工會（桃園工會）於9月 21 日的第二次調解會議中未能達成共識。美光感謝桃園市政府在調解過程中的協助，強調美光始終秉持誠意參與調解，並要求持續與桃園工會進行調解對話，但未獲同意。此外，美光將依原定規畫，於 10 月 22 日與美光台中工會進行下一次調解會議。

白埔園區動土 南部半導體生態系補上關鍵拼圖

高雄市府因應AI等新興科技業快速發展所推動的白埔產業園區，昨（21）日動土，賴總統說，預計每年可創造3,000億元產值，帶來超過4,000個就業機會，為南部半導體生態系補上最關鍵的一塊拼圖。

金像電上半年穩居PCB每股獲利王 下半年續旺

老牌PCB廠伺服板龍頭金像電（2368）上半年每股稅後純益達16.14元，居PCB廠之冠，超越健鼎（3044）上半年每股稅後純益13.02元表現，連續兩季居PCB每股獲利王，公司下半年展望維持樂觀並已加碼資本支出。

聯發科推出個人筆電旗艦款單晶片Dimensity CX C10 Max 搶邊緣AI商機

聯發科技今（22）日推出全新Dimensity個人運算（Compute Experiences；CX）系列平台的首款旗艦SoC－Dimensity CX C10 Max，為即將上市的高階、超便攜Googlebook提供卓越性能、先進功能，以及出色能效。

921台灣資安日是什麼？防詐、AI深偽到個資安全 全民數位防線怎麼做

台灣數位信任協會發起「台灣資安日」，串聯政府、企業與產業組織，盼從防詐、假訊息識讀到個人隱私，讓資安走進全民日常。

白埔園區動土 台積：支持封裝夥伴進駐

高雄白埔產業園區昨日動土。台積電指出，未來在白埔園區的發展上，規劃設置封裝訓練與驗證中心，將全力支持封裝供應鏈夥伴進駐，進一步強化台灣供應鏈滿足全球客戶需求的服務能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。