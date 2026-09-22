遠傳助企業智慧轉型 員工發揮 AI 應用即戰力

全球政府及企業均加速導入AI應用，遠傳電信（4904）近年自主研發的代理式AI「遠傳智靈（FET Intelligent Angel）」企業解決方案，更攜手微軟Copilot AI，從企業端IT開發者到基層同仁，善用不同的Copilot AI工具提升生產力、優化流程，助力企業智慧轉型，讓員工發揮AI即戰力。

數位發展部數位產業署、台灣微軟共同主辦的「DevDays Asia 2026 亞太技術年會」，於21日至23日在台北華南國際會議中心熱鬧，遠傳資訊長胡德民、數位轉型解決方案部資深協理梁仲銘受邀擔任專題講者，分享從企業端IT開發者到基層同仁，如何善用不同的Copilot AI工具提升生產力、優化流程，助力企業智慧轉型，讓員工發揮AI即戰力。

胡德民以「企業IT團隊大量運用GitHub Copilot加速AI驅動開發的實踐」為題，分享企業IT團隊所應具備的GitHub Copilot關鍵能力，以及運用AI協助軟體開發、測試，並進階使用分析與權限管理等重要流程應用，讓專業團隊導入GitHub Copilot協作，發揮AI即戰力。

胡德民更強調，IT團隊AI化是企業推行AI轉型的關鍵，目標是打造一套能持續產生價值的AI工程能力，並非單純讓工程師使用AI工具。

此外，梁仲銘以「遠傳AI轉型智動化心法大公開：微軟Copilot x GitHub」主題，分享遠傳IT開發與維運團隊使用GitHub Enterprise、Copilot等平台，進行軟體開發與優化的案例；遠傳團隊除了將智靈應用於網路維運、異常事件判讀，非IT背景的採購、人資、財務、法務等單位也運用AI與自動化工具改善流程，大幅提升工作品質，例如企業採購常見的供應商資訊，運用AI查詢與校對，整體作業效率可提升近九成。

遠傳強調，「遠傳智靈」結合生成式 AI、知識管理等技術，可應用於智慧問答、知識搜尋、內容生成、數據分析及流程自動化，協助企業員工提升決策效率與營運效能，並對外輸出應用於醫療、運輸、零售等各大產業，以及政府部門與大專院校所，滿足員工提升AI賦能、IT維運、決策管理效率等多元需求。