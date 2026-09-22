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德國PC價格續揚 宏碁拚營收不墜、力保電競前2名

中央社／ 台北22日電

歐洲最大個人電腦（PC）市場德國今年面臨零組件成本上揚與終端需求趨緩挑戰，宏碁德國及奧地利總經理史杜爾（MichaelStuhr）受訪表示，宏碁已「做足功課」（done ourhomework）預先備貨，有信心今年營收不會低於去年水準，目標持續穩居德國電競市場前2大品牌。

展望2027年，史杜爾預期德國PC市場將迎來溫和成長，主要動能來自2020年疫情初期購置的設備已進入汰換週期，加上微軟延長Windows 10作業系統支援期限帶來的後續升級效應，不論消費端或商用市場都將逐步展現換機動能。

研調機構GfK數據顯示，今年上半年德國消費性筆記型電腦平均售價年增約8%，主要受記憶體與儲存零組件成本攀升影響。史杜爾直言，零組件價格先前瘋狂漲價（going up like hell），通路業者上半年積極拉貨填補庫存，以因應年底節慶旺季。

展望下半年市況，史杜爾指出，第3季PC價格預估還會上漲3%至4%。德國目前通貨膨脹率約2%至3%，只要落在2%左右皆屬可控範圍，「到目前為止都還好，我們能夠應對」，除非通膨率飆破4%才會成為實質問題。

面對市場激烈競爭與成本壓力，史杜爾形容各家業者處境相同（everybody is cooking with the samewater），關鍵在於產品組合與通路互信。宏碁在德國除了PC核心產品之外，也藉由顯示器、投影機、顯示卡等多元產品線分散風險，讓整體營運維持在正軌上。

史杜爾說，宏碁在德國消費性PC市場長期穩居前3大、電競PC位列前2大，主要競爭對手多為台灣品牌；宏碁的企圖心非常明確，就是要持續穩居德國電競市場前2大品牌，目前電競產品占宏碁德國整體營收比重約2成。

在商用與政府標案領域，他指出，宏碁目前在德國商用PC位列前5大，明年仍有相當大的成長空間；另外在政府標案的顯示器產品線則力拚拿下市占第1。

被問及熱門的人工智慧個人電腦（AI PC）趨勢，史杜爾認為，AI PC的推廣不能流於行銷包裝，「光是在外箱上貼上AI標籤是不夠的」，必須在背後提供真正的解決方案。

據他觀察，唯有讓消費者在實際應用場景中感受到實質助益，市場才願意接受AI PC對應的價格；若品牌廠為壓低售價而將記憶體或儲存容量減半，將很難說服消費者買單。

在通路布局方面，宏碁在德國線上與實體通路的銷售比重維持在50%比50%的均衡態勢。史杜爾指出，儘管線上通路能提供豐富的規格資訊，但實體門市的體驗專區能提供消費者「觸摸與感受」的機會，對推動換機至關重要。

宏碁 電競 德國

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