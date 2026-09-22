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當 AI 做了決定，誰負責？第16屆全國大專倫理競賽開跑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
第16屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽今年以「企業應用人工智慧所引發之倫理議題」為主題，鼓勵跨校、跨系組隊參加。（圖：信義房屋提供）
第16屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽今年以「企業應用人工智慧所引發之倫理議題」為主題，鼓勵跨校、跨系組隊參加。（圖：信義房屋提供）

企業導入AI提升效率，卻也衍生個資隱私、演算法偏誤與責任歸屬的兩難。信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會及輔仁大學管理學院合辦的「第十六屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」即日起報名，邀大專生以個案分析與微電影，解答AI時代的倫理考題。

即日起至2026年10月11日止，可透過網路報名參賽，競賽類別分為「個案分析組」及「微電影組」，以3至7人組隊參加，並鼓勵跨校、跨系組隊，總獎金新台幣9萬4千元。 

 隨著人工智慧快速發展，企業積極導入AI提升營運效率與創新能力，個資隱私、演算法偏誤、決策透明度及責任歸屬等倫理議題也隨之浮現。信義文化基金會攜手中華企業倫理教育協進會，及輔仁大學管理學院共同辦理的「第十六屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽」，今年以「企業應用人工智慧（AI）所引發之倫理議題」為主題，邀請全國大專校院學生組隊參與，透過個案分析與微電影創作，從真實情境中探討AI時代企業所面臨的倫理挑戰與決策兩難。 

 競賽鼓勵學生從不同利害關係人的角度，思考企業在追求創新與效率的同時，如何兼顧公平、隱私、責任與企業利益。為協助學生掌握競賽方向，另規劃線上「賽前工作坊」，提供企業倫理、個案分析、簡報表達及微電影製作等相關輔導。 

信義文化基金會執行長楊政學表示，AI倫理的討論可以讓學生從知識的學習，進一步走向知識的提問與選擇。尤其面對AI產生的文字、圖片或影音內容，不應只是被動接受，而是要學習如何詮釋、辨別與查證，並思考其中可能涉及的倫理問題與責任，進而培養誠信、自律與獨立判斷的能力，成為負責任的AI使用者。 

針對今年競賽主題，輔仁大學管理學院院長黃美祝指出，隨著生成式AI普及，「如何負責任地使用AI」已成為企業倫理的重要課題。她表示，AI倫理並非單純的對與錯，而是在效率、創新、公平、隱私、責任與企業利益之間進行權衡。期望藉由競賽，讓學生站在企業決策者的角度，理解真實情境中的倫理兩難。 

競賽今年邁入第16屆，中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，最令人欣慰的是看見越來越多學生願意投入企業倫理議題，面對企業經營中複雜且沒有標準答案的問題。透過資料蒐集、案例分析及團隊討論，學生不僅能將知識實際運用，更能培養資訊查證、傾聽不同意見與團隊合作的能力。她期許學生透過參賽，養成面對倫理兩難時願意思考、判斷並為選擇負責的態度，讓企業倫理走出課本，成為未來學習與工作的重要基礎。 

更多詳情請洽活動網頁：（https://corporateethics2026.wixsite.com/fjcm ）

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