AI Agent 掀工作流程革命 數發部：打造可信任 AI 治理生態

由數位發展部指導、數位發展部數位產業署與台灣微軟合辦的「DevDays Asia 2026亞太技術年會」21日在台北登場，今年以「Everyone Can Build, Every Idea Can Scale」為主軸，聚焦AI Agent、雲端、multi-agent協作及資安治理等技術趨勢。數發部政務次長侯宜秀表示，AI正從輔助工具轉向能執行任務、協助決策的智慧夥伴，面對人機協作加速發展，政府除培育AI人才，也將持續建立可信任的AI治理機制。

侯宜秀指出，主權AI的核心不只是算力建設或GPU數量，更重要的是在AI時代持續累積國家智慧與產業Know-how，將技術能量轉化為長期競爭優勢。隨著AI Agent逐步進入企業及公部門工作流程，治理也必須同步跟上，從Agent的能力邊界、授權範圍到風險分擔及制度環境，建立可辨識、可追蹤及可究責的運作規範。

侯宜秀表示，台灣去年12月通過《人工智慧基本法》，數發部今年7月公布人工智慧風險分類框架，逐步建立兼顧創新與安全可信的AI治理基礎。未來數發部將持續透過公私協力，完善資料治理、隱私保護及可信任AI生態，讓台灣在加速AI創新的同時兼顧安全、責任與社會信任。

她進一步指出，「模型可換、資料可控」，但國家競爭力的核心在於「信任（Trust）」，而信任也是商業模式運作的基礎。要建立信任，須具備明確政策與架構、科技及系統設計與政策對齊，以及執行者認同信任價值等三項要素。政府將透過政策指引與規範，讓產官學研及企業在不同發展階段逐步建立共識。

侯宜秀表示，台灣在全球供應鏈中已是「可信任的夥伴」，這項優勢在AI時代更為重要。政府將以建立信任為基礎的治理框架，與公協會、產業及科技業者合作，整合軟硬體能量，推動台灣從硬體製造進一步升級為可信賴的軟硬體整合方案提供者。

數位產業署長林俊秀表示，過去AR、VR、Blockchain、Big Data及Digital Twin等技術陸續興起，但AI不僅發展速度快，也同時受到公私部門高度重視。數發部目前推動AI，特別關注主權AI涉及的算力、資料、資安及治理等議題。

林俊秀指出，各國政府都高度重視AI帶來的影響，包括發展自主模型、運用自身資料進行訓練與分析，以及建立相應資安規範。台灣也希望從算力、資料、資安到治理建立完整環境，推動AI真正落地應用。

今年DevDays Asia首度設置「政府專軌」，聚焦公部門導入AI的實務需求，透過政策及案例分享，協助公務人員掌握AI應用趨勢與落地方法，首日吸引逾100位公務人員參與。

本屆活動也延續歷年技術交流特色，規劃超過60場專題演講及逾10場解決方案展示，涵蓋Copilot、雲端、multi-agent協作及資安治理，並延伸至金融、醫療、製造、零售及公部門等應用場景；現場另有Microsoft及合作夥伴展示AI平台、Copilot、Agent開發、軟體工程及資安治理等應用成果，串聯國際技術與台灣產業能量。

數發部表示，未來將持續扮演產業創新推手與橋樑，深化與國際科技業者及在地產業合作，提升台灣開發者量能，培育具國際競爭力的AI人才，並同步完善可信任AI生態。