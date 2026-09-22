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美光勞資爭議仍未達成共識 下月22日續進行第三次調解

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光勞資爭議仍未達成共識 ， 下月22日續進行第三次調解。歐新社
美光勞資爭議仍未達成共識 ， 下月22日續進行第三次調解。歐新社

美光科技與台灣美光晶圓工會（桃園工會）於9月 21 日的第二次調解會議中未能達成共識。美光感謝桃園市政府在調解過程中的協助，強調美光始終秉持誠意參與調解，並要求持續與桃園工會進行調解對話，但未獲同意。此外，美光將依原定規畫，於 10 月 22 日與美光台中工會進行下一次調解會議。

美光表示，將持續傾聽團隊成員的意見，並尊重其依法享有的權益，致力於透過建設性對話與交流，支持團隊成員、服務客戶，並尋求兼顧團隊成員、台灣經濟及公司長遠發展的負責任解決方案。

美光為平息工會反彈情緒，日前才公布2026會計年度（FY26）薪酬方案獎酬，包括於 2025 年 8 月 29 日前到職同仁每人新台幣 100 萬元感謝現金獎金，FY26 到職同仁則依在職期間按比例發放；最高達基本目標 500% 的年度績效獎金，以及額外股票獎酬。

台灣產線同仁將獲得相當於 35 至 68 個月薪資的整體薪酬。美光台灣員工 FY26 現金薪酬將從新台幣 170 萬元起；初階工程師平均現金薪酬為新台幣 290 萬元，包含以授予價值計算的股票獎酬後，平均整體薪酬為新台幣 340 萬元。但此獎酬仍未獲工會滿意，勞資雙方才於9月21日進行第二次調解。

美光 晶圓 團隊

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