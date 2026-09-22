聯發科推出個人筆電旗艦款單晶片Dimensity CX C10 Max 搶邊緣AI商機

聯發科技今（22）日推出全新Dimensity個人運算（Compute Experiences；CX）系列平台的首款旗艦SoC－Dimensity CX C10 Max，為即將上市的高階、超便攜Googlebook提供卓越性能、先進功能，以及出色能效。

聯發科技Dimensity CX C10 Max採用台積電3奈米先進製程，搭載全大核8核心CPU、11核心GPU，以及聯發科技第8代NPU，透過高性能平台架構，在多工任務、生產力應用、智慧輔助、娛樂等多元應用場景中提供優異性能；其節能架構可協助製造商設計出更輕薄、無風扇且具備全天候續航力的裝置。

聯發科技NPU 890提供最高可達55 TOPS的性能，讓即將上市的Googlebook能提供更主動且智慧的服務。延續聯發科技橫跨邊緣到雲端的AI技術領導地位，聯發科技NPU 890專為支援Gemini Intelligence功能設計，不僅帶來更快速的回應速度，也帶來更完善的隱私保護。

聯發科資深副總經理暨數據中心與運算事業群總經理Vince Hu表示，Dimensity CX C10 Max是專為下一波智慧運算需求所打造，透過結合旗艦性能與高能效運算技術，確保在帶來絕佳的使用者體驗的同時，也能擁有優異的電池續航力。透過將這些強大的運算能力擴展至Googlebook，聯發科技不僅彰顯在Android運算領域的領先優勢，更延續與 Google長久以來的深厚合作夥伴關係。

聯發科技Dimensity CX C10 Max整合Imagiq 1090 ISP，提供業界頂尖的專業級相機畫質，該款AI-ISP支援高達3200萬畫素相機感測器，並以此實現高品質HDR影片拍攝、流暢變焦、電影級畫面，以及持續對焦不中斷等功能，為視訊通話、直播、內容創作帶來更清晰、更具沉浸感的體驗。

此平台支援Wi-Fi 7連線，提供高達7.3Gbps的傳輸速度，即便在訊號繁忙的無線環境下，也能為影音串流、下載、視訊會議提供高速可靠的連線品質；此外，也支援雙引擎藍牙6.0，提供無線周邊裝置與音訊設備高效的連線。

Dimensity CX C10 Max透過整合全大核CPU、強勁GPU以及具備Agentic AI加速能力的業界領先NPU，以因應最嚴苛且繁重的運算任務，並賦予使用者超高速多工處理能力，最大化其生產力。