921台灣資安日是什麼？防詐、AI深偽到個資安全 全民數位防線怎麼做

Deepfake影音、釣魚網站、假冒身分，甚至一封看似正常的帳單，都可能成為數位時代的新型風險。面對網路攻擊與AI科技帶來的資安威脅，台灣數位信任協會宣布發起「台灣資安日」聯合倡議，並選在921全民防災日登場，希望把防災觀念從現實生活延伸到數位世界。此次由數位發展部資通安全署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局擔任指導單位，並結合大數據股份有限公司等數十家跨領域企業與產業協會，共同推動全民資安防線。

台灣資安日為何選在921這一天？

台灣數位信任協會提供

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台灣每日承受超過260萬次網路威脅，面對的風險也持續改變。到了2026年，詐騙手法已延伸至結合Deepfake視訊、假帳單與私訊誘導的「混合式攻擊」，數位威脅從系統與設備一路進入一般人的日常生活。

台灣數位信任協會因此選在9月21日全民防災日發起「台灣資安日」，希望把實體世界中的防災意識，進一步延伸至網路及數位生活。

台灣數位信任協會理事長詹婷怡表示，隨著資安與防詐提升至國家安全層級，面對地緣政治與Deepfake詐騙等威脅，「人」往往是安全防線中最關鍵、也最脆弱的一環。台灣資安日希望將資安防衛從傳統機房的技術防禦，推向全社會的數位韌性。

對一般民眾而言，資安也與每天使用的手機、密碼、個人資料及接收到的網路資訊息息相關。倡議將從反詐騙、假訊息識讀、個人隱私與數位自主權等面向切入，希望讓資安不只停留在專業術語，而是成為人人都能實際做到的日常防護。

※Deepfake視訊是什麼？

Deepfake是利用AI合成人臉、聲音或動作，做出看起來像真人說話、拍攝的影音內容。技術本身可用於娛樂與影像製作，但若被濫用，也可能成為假冒身分、散布假訊息或詐騙的工具。

大數據股份有限公司營運長蔣志薇表示，AI與數位服務快速發展，資安風險也早已從企業內部系統延伸到每個人的網路日常，從品牌偽冒網站、惡意連結、假冒社群帳號，到詐騙與錯假資訊，都可能影響企業與民眾的數位安全。大數據(股)公司長期投入網路資料與輿情觀測，希望發揮數據專業，協助蒐集企業偽冒連結、假社群帳號等資訊，提供政府及相關單位作為後續處理參考；同時透過《網路溫度計DailyView》持續推廣資安、防詐與資訊識讀內容。數位安全不只需要技術防護，也需要更即時的風險發現，以及全民數位素養的提升，才能共同建立更具韌性的數位環境。

AI深偽加劇防詐挑戰

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當詐騙集團開始大量運用科技，防詐與資安之間的界線也愈來愈緊密。內政部警政署刑事警察局副局長蔡燕明指出，目前詐騙手法已從假投資、假網拍，延伸至釣魚網站、假冒身分及AI深偽影音，犯罪方式持續演變，做好資安也成為防詐的重要一環。刑事局未來將持續與各界合作，提供最新詐騙案例及犯罪趨勢，協助民眾掌握風險。

法務部調查局副局長顏成安則將資安比喻為數位時代的「防震工程」。他表示，當駭客攻擊從系統防火牆延伸至人的判斷，資安所牽涉的範圍已不只有IT系統，也包括國家安全與民眾財產。調查局目前持續投入關鍵基礎設施防護、AI深偽科技犯罪，以及企業聯防與情資預警機制。

數位發展部部長林宜敬也表示，面對數位時代的風險，不能只依靠政府防守，而要讓整個社會具備韌性。台灣每天面對大量網路攻擊，從網路、資訊系統到關鍵基礎設施，都是實際的攻防現場，而累積的實戰經驗也持續推動防禦能力與資安技術發展。

資安不只工程師要懂

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除了技術面的網路攻擊，資訊真偽同樣是數位安全的一環。財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）最新調查顯示，高達六成民眾從未查證資訊真偽，雖然七成受訪者自認能辨識AI生成內容，但實測正確率僅約六成。當Deepfake、假冒身分與經過加工的影音愈來愈容易製作，一般使用者除了保護密碼與個資，也需要建立查證資訊來源的習慣。

國安會諮詢委員李育杰也表示，台灣身處地緣政治風險與資安攻擊前線，除了資安產業發展，民眾端的防護同樣不可忽略。他認為，資訊安全已成為數位時代的「數位國防」，需要讓每位公民建立相關認知並落實於生活。

從陌生連結、帳號密碼到真假難辨的影音，資安已經從企業機房走進每個人的手機。如何辨認異常資訊、保護自己的帳號與個資，也成為數位生活中的基本防護能力。

台灣資安日有哪些資源？

為了讓資安知識更容易實際運用，「台灣資安日」也建立官方網站，未來將持續更新資安與防詐識讀教材、案例懶人包與線上測驗，並整合各單位公開活動資源。

台灣數位信任協會後續將以「全民資安素養」作為推動重點，除了線上教育內容，也規劃透過校園與社區宣講、企業教育訓練等方式，讓民眾從不同管道接觸資安與防詐資訊。

首屆「台灣資安日」由美商科技公司酷澎（Coupang）擔任金級贊助夥伴，參與倡議的單位還包括DTA數位經濟暨產業發展協會、LINE台灣連線股份有限公司、Gogolook走著瞧股份有限公司、FIDO聯盟台灣分會、HIT台灣駭客協會、NII財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會、TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會、TWIGF臺灣網路治理論壇、人工智慧科技基金會、工研院資通所、資策會資安所、中華民國無店面零售商業同業公會、CYBERSEC臺灣資安大會、台灣國際認證資安專家協會ISC2 Taipei Chapter、DEVCORE、大數據股份有限公司、七維思（Kiwis）、愛貝斯（iBest）及遠振資訊等組織與企業。

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