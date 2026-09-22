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微軟自研AI晶片 估明年量產

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微軟持續擴張自研AI晶片業務，台灣微軟總經理卞志祥指出，包含設計、產能和未來運用都非常順利，大規模量產時間預期為明年，表明正穩步推進製造計劃。

針對微軟自研晶片ASIC的進度，卞志祥未提供具體數字，但透露包含設計、產能和未來運用都非常順利；微軟身為AI應用Copilot及Microsoft 365的推動者，這類服務需要極大規模的前端推論能力，行為模式高度可預測且可控，因此極度適合透過ASIC來提高效率與壓低算力成本。

卞志祥直言，短期微軟自用算力都無法滿足，因此極短期內不會將相關算力開放第三方使用，而會優先部署於自身AI服務，一方面大幅提升微軟可掌握的算力供給，另一方面則降低AI運算成本。

根據外電先前報導，微軟自研的Maia 300最快將於今年下旬亮相，並已與台積電洽談製造產能，希望取得超過300,000顆晶片產能，預計於2027年交付。

微軟早在2023年11月就推出Maia系列晶片，但後續擴大量產的速度落後部分同業。隨著AI運算需求快速成長，微軟希望加快自研AI晶片腳步，降低對輝達高價AI處理器的依賴。

此外，針對面對目前企業在AI Token消耗與效益評估的挑戰，卞志祥表示，Token的消耗和成本都有較大波動性，且模型運行中涉及大量試錯與驗證，因應此，微軟推動FinOps理念，幫助企業有效掌握運營成本並評估效益。

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