微軟擴建台灣資料中心 擬從兩座增至四座

台灣微軟總經理卞志祥昨（21）日表示，未來二到三年AI算力需求持續大於供給，因應算力瓶頸，微軟加速推進台灣資料中心建置腳步，整體架構從原規劃二座擴充為四座。

卞志祥昨天出席台灣微軟「DevDays Asia 2026亞太技術年會」並受訪，釋出以上訊息。市場看好，微軟持續擴張AI伺服器建置，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等協力廠有望沾光。

針對全球與台灣算力需求現況與擴充規劃， 卞志祥表示：「我們看到的是，需求大於供給這件事情是確定的」，未來二到三年AI算力需求仍大於供給。

他分析，算力不只是GPU或CPU數量提升，還涉及電力、空間、資料中心整體規劃與配置。微軟透過優化現有資料中心設計及增加新據點，來滿足擴增需求。

為化解算力瓶頸，微軟加速推進台灣資料中心建置。卞志祥透露，台灣資料中心提供的服務已由初期的70多項擴增至200多項，整體架構更從原先的二座，擴充為四座。

卞志祥指出，台灣資料中心在微軟全球架構中屬於Hero Site，是一個採取3+1配置的完整架構，透過網路能連結亞太其他地區和全球的資料中心，很多企業客戶連上台灣資料中心後，就等於第一時間接觸到全球客戶。

卞志祥透露，目前最大資料使用量來自高科技與半導體產業，其短期需求因為算力短缺與伺服器價格攀升而持續增長，需依賴資料中心快速完成驗證與運算。中長期則是政府、金融及醫療產業的需求。

鴻海輪值CEO蔣集恆先前表示，今年第3季AI機櫃季對季、年對年都強勁成長，消費智能產品領域則會顯著成長。2026全年來看，在AI伺服器需求帶動下，鴻海將繳出強勁成長的成績單。

廣達目前AI伺服器出貨主力為輝達GB300，新一代Vera Rubin出貨量能持續放大，預期今年底至明年初開始逐步新舊產品世代交替，Vera Rubin之後將成為廣達AI伺服器主要產品線。