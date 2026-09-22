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白埔園區動土 螺絲扣件迎轉型契機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高雄金屬加工、螺絲扣件、精密機械「轉型」大契機。藉由白埔產業園區的開發、定位為「半導體先進設備材料驗證基地」及「AI先進製造基地」，可望轉進半導體設備、AI伺服器機構件及高精度零組件市場。

經濟部長龔明鑫表示，白埔園區定位為半導體先進封裝設備與材料的重要群聚基地，未來將與楠梓科學園區及科技產業園區互相串連，打造極具支撐力的產業聚落，鞏固台灣半導體在全球供應鏈中的關鍵地位。

同時，白埔園區不僅致力於半導體材料與設備的研發驗證，更將結合岡山、本洲等在地傳統金屬加工及機械產業聚落，推動整體供應鏈向上升級與轉型，實現「高科技產業帶動在地傳統產業」的共榮生態系。

高市長陳其邁強調，高雄原有的金屬加工、扣件、散熱及精密機械等製造基礎，也是發展半導體設備及AI伺服器供應鏈的重要優勢。市府將把握AI及半導體產業發展契機，結合中央、法人及學研資源，協助在地企業技術升級。

將既有製造能量轉化為高精度零組件、機構件、散熱系統及半導體設備等高附加價值產品的競爭力，進一步切入高科技供應鏈，加速高雄整體產業高值化轉型。

半導體 白埔 先進製造

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