白埔園區動土 台積：支持封裝夥伴進駐

高雄白埔產業園區昨日動土。台積電（2330）指出，未來在白埔園區的發展上，規劃設置封裝訓練與驗證中心，將全力支持封裝供應鏈夥伴進駐，進一步強化台灣供應鏈滿足全球客戶需求的服務能力。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛昨日出席動土典禮，包含家登（3680）、穎崴（6515）、竑騰（7751）、日月光（3711）等指標企業也派代表參與。業界分析，台積電號召供應鏈加入，未來園區將以先進封裝驗證的實驗產線為主，此舉有助於加速供應鏈封裝機台的修正與調整，進而全面推升量產效率。

隨著台積電積極打造台灣西部半導體S廊帶，相關聚落已自北部一路延伸至南部。屏東半導體供應鏈園區預計2027年第3季到位，台積電多功能服務中心辦公大樓工程將於明年動工。