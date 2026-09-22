聽新聞
0:00 / 0:00
白埔園區動土 台積：支持封裝夥伴進駐
高雄白埔產業園區昨日動土。台積電（2330）指出，未來在白埔園區的發展上，規劃設置封裝訓練與驗證中心，將全力支持封裝供應鏈夥伴進駐，進一步強化台灣供應鏈滿足全球客戶需求的服務能力。
台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛昨日出席動土典禮，包含家登（3680）、穎崴（6515）、竑騰（7751）、日月光（3711）等指標企業也派代表參與。業界分析，台積電號召供應鏈加入，未來園區將以先進封裝驗證的實驗產線為主，此舉有助於加速供應鏈封裝機台的修正與調整，進而全面推升量產效率。
隨著台積電積極打造台灣西部半導體S廊帶，相關聚落已自北部一路延伸至南部。屏東半導體供應鏈園區預計2027年第3季到位，台積電多功能服務中心辦公大樓工程將於明年動工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。