聽新聞
0:00 / 0:00

白埔園區動土 台積：支持封裝夥伴進駐

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

高雄白埔產業園區昨日動土。台積電（2330）指出，未來在白埔園區的發展上，規劃設置封裝訓練與驗證中心，將全力支持封裝供應鏈夥伴進駐，進一步強化台灣供應鏈滿足全球客戶需求的服務能力。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛昨日出席動土典禮，包含家登（3680）、穎崴（6515）、竑騰（7751）、日月光（3711）等指標企業也派代表參與。業界分析，台積電號召供應鏈加入，未來園區將以先進封裝驗證的實驗產線為主，此舉有助於加速供應鏈封裝機台的修正與調整，進而全面推升量產效率。

隨著台積電積極打造台灣西部半導體S廊帶，相關聚落已自北部一路延伸至南部。屏東半導體供應鏈園區預計2027年第3季到位，台積電多功能服務中心辦公大樓工程將於明年動工。

台積 穎崴 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

白埔產業園區今動土！ 串聯南部半導體S廊帶

台積電CoWoS供應鏈落腳高雄白埔園區 賴清德：2035年前供電無虞

高雄市府攜台積電 白埔園區打造半導體先進設備材料驗測基地

高雄白埔園區動土 賴總統：為均衡台灣踏出重要一步

相關新聞

白埔園區動土 南部半導體生態系補上關鍵拼圖

高雄市府因應AI等新興科技業快速發展所推動的白埔產業園區，昨（21）日動土，賴總統說，預計每年可創造3,000億元產值，帶來超過4,000個就業機會，為南部半導體生態系補上最關鍵的一塊拼圖。

白埔園區動土 台積：支持封裝夥伴進駐

高雄白埔產業園區昨日動土。台積電指出，未來在白埔園區的發展上，規劃設置封裝訓練與驗證中心，將全力支持封裝供應鏈夥伴進駐，進一步強化台灣供應鏈滿足全球客戶需求的服務能力。

白埔園區動土 螺絲扣件迎轉型契機

高雄金屬加工、螺絲扣件、精密機械「轉型」大契機。藉由白埔產業園區的開發、定位為「半導體先進設備材料驗證基地」及「AI先進製造基地」，可望轉進半導體設備、AI伺服器機構件及高精度零組件市場。

微軟擴建台灣資料中心 擬從兩座增至四座

台灣微軟總經理卞志祥昨（21）日表示，未來二到三年AI算力需求持續大於供給，因應算力瓶頸，微軟加速推進台灣資料中心建置腳步，整體架構從原規劃二座擴充為四座。

微軟自研AI晶片 估明年量產

微軟持續擴張自研AI晶片業務，台灣微軟總經理卞志祥指出，包含設計、產能和未來運用都非常順利，大規模量產時間預期為明年，表明正穩步推進製造計劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。