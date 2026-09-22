白埔園區動土 南部半導體生態系補上關鍵拼圖

高雄市府因應AI等新興科技業快速發展所推動的白埔產業園區，昨（21）日動土，賴總統說，預計每年可創造3,000億元產值，帶來超過4,000個就業機會，為南部半導體生態系補上最關鍵的一塊拼圖。

針對進駐廠商，陳其邁表示，一期方面，有台積電（2330）及下游供應商共同成立先進封裝的設備跟材料驗證中心；而鴻海（2317）也即將進駐設置AI產品包括研發、製造中心等；二期方面，日月光（3711）將進一步擴大在先進封裝產能。

白埔產業園區動土典禮，出席貴賓包括賴總統、高雄市長陳其邁、經濟部長龔明鑫、內政部長劉世芳以及台積電共同營運長秦永沛、鴻海科技集團中央園區長楊秋瑾、日月光投控執行長吳田玉，以及逾20家半導體供應鏈等產業代表。

賴總統表示，經濟部、高雄市政府與台積電合作，將白埔園區打造為全國首創「半導體先進設備材料驗測基地」，讓關鍵設備及材料可在園區完成研發、測試及驗證，縮短新技術導入量產時程，也提高本土廠商切入先進製程供應鏈的機會。

賴總統指出，中央將作為地方最堅實的後盾，跨部會全力解決企業投資所需的「水、電、土地、人才」等關鍵議題。

目前政府已超前部署，透過跨區管網與水資源設施提升調度彈性，並盤點電力供應穩定至2035年無虞，同時已陸續推動逾1,100公頃產業用地，讓企業得以安心擴產。

台積電共同營運長秦永沛表示，政府在「白埔產業園區」推動半導體封裝設備供應鏈專區，不只是把供應鏈聚集在一起，而是透過共同的驗證平台，協助供應鏈從設計到量產，串連成一個高效的循環。

鴻海集團也宣布投資白埔園區，建置新一代AI關鍵產品生產基地。此次首度在高雄布建AI產能，深化從AI關鍵模組、系統至整機的垂直整合能力。

日月光執行長吳田玉表示，受到AI與高效能運算產業迅速發展，市場對半導體先進封裝與測試的需求呈現爆發性成長。為了滿足全球客戶對高階封測技術的殷切需求，日月光看重高雄作為全球半導體先進封裝核心基地的關鍵戰略地位。