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宏碁首款Googlebook筆電搭載主動式AI 具備情境感知功能

中央社／ 台北21日電

電腦品牌宏碁今天發表全新旗艦級筆記型電腦Acer Googlebook 14，搭載主動式人工智慧（AI）體驗Gemini Intelligence，具備情境感知功能，可主動提供個人化協助，也能連結Android手機的工作任務。

宏碁發布新聞稿說明，Acer Googlebook 14專為全新Googlebook作業系統（Googlebook OS）打造，為市面上首款可翻轉的Googlebook筆電，除了一般筆電功能之外，也支援觸控、鍵盤、觸控筆及語音等多元互動方式。

Acer Googlebook 14最高可搭載Intel Core Ultra 7處理器355，內建Intel AI引擎以及最高達50 TOPS（每秒兆次運算）的神經網絡處理器（NPU），提供更流暢的多工處理、更快速的內容創作效率，並配備支援快速充電的電池，提供最長16小時續航力。

Acer Googlebook 14隨附12個月Google AI Pro服務，享有Gemini、Flow與Gemini Notebook等進階AI功能，並可在Google應用程式中直接使用Gemini服務。

Google 筆電 宏碁 品牌 Android Acer

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