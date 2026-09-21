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沒談攏！美光勞資二度調解破局 分潤案待美國董事會審議
台灣美光（Micron）與台灣美光晶圓工會（桃園工會）勞資爭議持續延燒，雙方21日進行第二次調解仍宣告破局，台灣美光表示，相關制度涉及全球公司治理程序，須經美國總公司董事會審議，希望工會能給予作業時間，持續透過調解尋求共識。
據了解，此次調解氣氛較前次緊繃，並聚焦在分潤制度及一次性獎金等訴求。美光指出，公司內部已整理數個方案，預計於美國時間10月8日送交董事會討論，待董事會確認後，將能落地執行，盼能予以作業時間，並希望能朝雙贏的方向邁進。
台灣美光說，與桃園工會調解未能達成共識，公司感謝桃園市政府協助，並強調始終秉持誠意參與調解，也曾要求持續與桃園工會進行調解對話，但未獲同意，美光並將依原定規劃，於10月22日與美光台中工會進行下一次調解會議。
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