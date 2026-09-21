快訊

台指期夜盤強攻48K大關！法人提醒後市關鍵

一通電話施壓澤倫斯基！川普連喊三次「柴油」 要求烏停止攻擊俄羅斯煉油廠

台股登歷史次高驚見震盪！聯茂爆3.19億鉅額違約交割 金額創今年新高

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿美光分潤勞資調解 工會宣布將推罷工投票

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣美光桃園晶圓工會表示，美光公司身為台灣最大外資的跨國企業，在勞資調解協商過程中片面對外公布方案，以及到最後未提出分潤制度具體方案，表達最深切的遺憾。圖／台灣美光工會提供
台灣美光桃園晶圓工會表示，美光公司身為台灣最大外資的跨國企業，在勞資調解協商過程中片面對外公布方案，以及到最後未提出分潤制度具體方案，表達最深切的遺憾。圖／台灣美光工會提供

美光（Micron）與台灣美光晶圓桃園工會今進行第2次勞資爭議調解，因美光未提出分潤制度具體方案，桃園工會宣布將依據「勞資爭議處理法」，在勞資爭議調解不成立後推動罷工投票，細節規畫將於近日公布。

台灣美光桃園晶圓工會今晚表示，與資方的勞資爭議調解，在經過9月4日第1次調解後，於今日進行第2次調解，在第1次調解中，美方以重要人士有重要私事，以及需要與美國公司高層討論方案等因素為由，將第2次調解訂於9月21日，而等待第2次調解過程中，公司在未經與桃園與台中工會協商下，於9月11日逕自公布一次性獎金100萬元的方案，公司此次的突襲式動作引發基層的憤怒與不諒解。

工會表示，在這樣的狀況下，台灣美光桃園晶圓工會仍秉持相信公司會誠信協商，決定參與桃園市政府第2次勞資爭議調解會議，但非常遺憾，會議當中美光公司仍然沒有對員工最關心的分潤制度提出具體方案，換言之，不管是100萬史上最高獎酬，到今天美光公司違背9月4日的承諾，針對合理利潤分配制度拿不出應有的具體或是替代方案，沒有方案的回應不僅不尊重工會成員，更讓員工的不滿到達了極限。

工會宣布，將依據「勞資爭議處理法」，在勞資爭議調解不成立後推動罷工投票，細節規畫將於近日公布。

工會強調，此次調解不成立不代表台灣美光桃園工會就從此拒絕協商，公司還是有機會與兩工會真正進行對等協商，切勿挑戰台灣勞工的團結與爭取合理分潤的決心。

罷工 美光 投票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

分潤制度沒下文…美光桃園廠勞資調解破裂 工會擬推動罷工投票

人夫偷吃女同事！偷情時突發腦出血成植物人遭解僱 家屬怒告公司判決曝

高師大校長王政彥遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 他駁斥：抹黑

雙北計程車起跳價醞釀漲 新北交通局證實在研議

相關新聞

新藥上市審查時程縮短 衛福部推動臨床試驗一條龍 期限減至100天

政府鼓勵新藥發展再釋政策利多。衛福部長石崇良表示，為鼓勵國產新藥發展，加速臨床試驗程序，將推動臨床試驗一條龍，目標讓國產新藥上市審查時間縮短至100天。業界認為，這個時程將比美國、歐盟及日本的審查時間更短，有望吸引更多海內外新藥公司來台發展。

沒談攏！美光勞資二度調解破局 分潤案待美國董事會審議

台灣美光（Micron）與台灣美光晶圓工會（桃園工會）勞資爭議持續延燒，雙方21日進行第二次調解仍宣告破局，台灣美光表示，相關制度涉及全球公司治理程序，須經美國總公司董事會審議，希望工會能給予作業時間，持續透過調解尋求共識。

不滿美光分潤勞資調解 工會宣布將推罷工投票

美光（Micron）與台灣美光晶圓桃園工會今進行第2次勞資爭議調解，因美光未提出分潤制度具體方案，桃園工會宣布將依據「勞資爭議處理法」，在勞資爭議調解不成立後推動罷工投票，細節規畫將於近日公布。

分潤制度沒下文…美光桃園廠勞資調解破裂 工會擬推動罷工投票

美光（Micron）與台灣美光晶圓（桃園工會）今天進行第2次勞資爭議調解，因美光未提出分潤制度具體方案，桃園工會宣布將依...

高市府攜台積電白埔打造設備材料驗測基地 公司說明來了

高雄官方21日舉辦「白埔產業園區動土典禮」，依據官方說明，經濟部、高雄市政府與台積電（2330）攜手合作，將白埔園區打造為全國首創的「半導體先進設備材料驗測基地」。該基地並非新設量產廠，台積電扮演號召供應鏈夥伴角色，對於外界關注該區域布局，台積電21日晚間回應本報記者提問。

APEC人力部長會議閉幕…洪申翰：AI發展 勞工保障也要跟上

第8屆APEC人力資源發展部長會議21日閉幕，勞動部長洪申翰在會中聚焦AI科技創新、人口結構及勞動市場變化，強調勞工權益與社會保障也應與時俱進，除持續優化育兒勞動制度及平台工作者職災保障，也應建立AI相關指引及風險規範，推動以人為本的AI治理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。