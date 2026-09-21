不滿美光分潤勞資調解 工會宣布將推罷工投票

美光（Micron）與台灣美光晶圓桃園工會今進行第2次勞資爭議調解，因美光未提出分潤制度具體方案，桃園工會宣布將依據「勞資爭議處理法」，在勞資爭議調解不成立後推動罷工投票，細節規畫將於近日公布。

台灣美光桃園晶圓工會今晚表示，與資方的勞資爭議調解，在經過9月4日第1次調解後，於今日進行第2次調解，在第1次調解中，美方以重要人士有重要私事，以及需要與美國公司高層討論方案等因素為由，將第2次調解訂於9月21日，而等待第2次調解過程中，公司在未經與桃園與台中工會協商下，於9月11日逕自公布一次性獎金100萬元的方案，公司此次的突襲式動作引發基層的憤怒與不諒解。

工會表示，在這樣的狀況下，台灣美光桃園晶圓工會仍秉持相信公司會誠信協商，決定參與桃園市政府第2次勞資爭議調解會議，但非常遺憾，會議當中美光公司仍然沒有對員工最關心的分潤制度提出具體方案，換言之，不管是100萬史上最高獎酬，到今天美光公司違背9月4日的承諾，針對合理利潤分配制度拿不出應有的具體或是替代方案，沒有方案的回應不僅不尊重工會成員，更讓員工的不滿到達了極限。

工會宣布，將依據「勞資爭議處理法」，在勞資爭議調解不成立後推動罷工投票，細節規畫將於近日公布。

工會強調，此次調解不成立不代表台灣美光桃園工會就從此拒絕協商，公司還是有機會與兩工會真正進行對等協商，切勿挑戰台灣勞工的團結與爭取合理分潤的決心。