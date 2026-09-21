分潤制度沒下文…美光桃園廠勞資調解破裂 工會擬推動罷工投票

美光（Micron）與台灣美光晶圓（桃園工會）今天進行第2次勞資爭議調解，因美光未提出分潤制度具體方案，桃園工會宣布將依據勞資爭議處理法，在勞資爭議調解不成立後推動罷工投票，細節規劃將於近日公布。

美光與台灣美光的桃園工會於9月4日進行第一次調解，雙方未達成共識，並於今天進行第2次調解。桃園工會會後聲明指出，會議中美光仍然沒有對員工最關心的「分潤制度」提出具體方案，不尊重工會成員，並讓員工不滿達到極限。

桃園工會對此表示遺憾，並宣布將依據勞資爭議處理法，在勞資爭議調解不成立後推動罷工投票，細節規劃將於近日公布。

不過，桃園工會強調，這次調解不成立不代表桃園工會就從此拒絕協商，公司還是有機會與工會真正進行對等協商，切勿挑戰台灣勞工的團結與爭取合理分潤的決心。

美光聲明表示，始終秉持誠意參與調解，並要求持續與桃園工會進行調解對話，但未獲同意。此外，美光將依原定規劃，於10月22日與美光台中工會進行第2次調解會議。

美光指出，將持續傾聽團隊成員的意見，並尊重其依法享有的權益。美光致力透過建設性對話與交流，支持團隊成員、服務客戶，並尋求兼顧團隊成員、台灣經濟及公司長遠發展的負責任解決方案。