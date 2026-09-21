數發部：推動AI Agent信任治理 建立可究責運作規範

數發部次長侯宜秀今天表示，7月公布人工智慧（AI）風險分類框架，逐步完備AI治理基礎，並將持續推動代理式AI（AIAgent）可信任治理，從代理人的能力邊界、授權範圍到風險分擔與制度環境，建立可被辨識、追蹤與究責的運作規範。

由數發部指導，數發部數產署與台灣微軟合辦DevDays Asia 2026亞太技術年會今天揭幕，大會串聯全球前瞻技術與台灣產業實踐，協助企業與開發者掌握AI Agent帶來的工作流程與組織轉型。

侯宜秀出席開幕典禮時表示，主權AI的核心不僅在於算力建設或GPU數量，更重要的是在AI時代持續累積國家智慧與產業Know-how，將技術能量轉化為長期競爭優勢。她說，面對人機協作日益深化的新時代，除培育能與AI協作的專業工程人才，也必須同步建立完善的治理與信任機制。

侯宜秀指出，台灣去年底通過人工智慧基本法，數發部今年7月公布AI風險分類框架，逐步完備兼顧創新發展與安全可信的治理基礎。在此基礎上，數發部也將持續推動AI Agent的可信任治理，從代理人的能力邊界、授權範圍到風險分擔與制度環境，建立可被辨識、追蹤與究責的運作規範。

侯宜秀在高峰對談中表示，「模型可換、資料可控」，而國家競爭力的核心在於信任，信任是商業模式運行的基礎，建立信任須具備明確的政策與架構、科技與系統設計要與政策對齊，以及執行者認同信任的價值等3項要素。

侯宜秀指出，政府的角色是提供指引與規範，讓各界在不同階段逐步理解與協作，人工智慧基本法為原則性框架，數發部AI風險分類框架則是產官學研企共同協作的平台，逐步完善對Agent的治理，讓Agent成為能與人共存的好夥伴。

侯宜秀表示，台灣在全球供應鏈中已是「可信任的夥伴」，這在AI時代極為珍貴，政府希望建立一個賦能（Empower）信任基礎的治理框架，與公協會、產業及科技廠商合作，把軟硬體結合，讓台灣從硬體製造升級為可信賴的軟硬體整合方案提供者。

數產署指出，今年首度於活動中規劃政府專軌，聚焦公部門導入AI的實務需求，透過政策與案例分享，協助公務人員掌握AI應用趨勢與落地方法。

數發部數產署長林俊秀表示，數發部關注主權AI發展，這也是各國政府重視的課題，包括訓練自己的模型、運用自己的資料去訓練，再加上資安規範，期許AI在台灣能真正落地推廣與運用。