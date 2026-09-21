威剛董事長陳立白 獲亞太傑出企業獎「卓越企業領袖獎」

威剛科技（3260）首度參與「亞太傑出企業獎」(Asia Pacific Enterprise Awards, APEA)，一舉拿下兩項殊榮，創辦人暨董事長陳立白獲頒「卓越企業領袖獎」，威剛科技則獲「優異勵志品牌獎」，從企業領導、品牌經營到社會影響力，展現威剛跨越25年的成長軌跡。

陳立白2001年創立威剛，帶領公司逐步建立營運版圖，成為全球第二大記憶體與SSD自有品牌模組廠，事業遍及五大洲。除了科技本業，他長期將「取之社會、用之社會」理念融入企業經營，投入兒少關懷、教育、美感培育及文化藝術，將企業成長與社會價值連結。

陳立白獲獎時表示：「很榮幸獲得亞太傑出企業獎肯定，我認為真正的卓越，是不斷超越自己，帶領團隊突破挑戰，驅動產業發展與社會進步，為下一代創造充滿可能性的未來。威剛25年來不斷挑戰自己，跨出科技產業既有的框架，持續開創高峰！我期待這股創新的能量與永續的信念，可以延伸到職場、教育與文化，讓企業成長的同時，也能為社會創造更多正向的改變！」

威剛企業經營成果，也反映在人才與組織文化上。今年威剛同時獲全球職場評估機構 Great Place to Work® 頒發「2026台灣最佳職場TOP 3」，不僅是榜單中唯一的台灣品牌，更以連續五年獲獎佳績，獲頒「五年傳奇」殊榮。從員工調查結果也能看見這份認同，在職場安全、種族公平、性別公平等項目中，威剛表現均趨近滿分。此外，更有高達96%員工肯定公司對社會及社區的貢獻，顯示員工對企業的認同，也延伸至威剛所創造的社會影響力。

威剛對人才培育的投入，也從企業內部延伸至下一世代。面對科技快速演進與跨領域融合的新時代，威剛認為，未來人才除了科技能力，更需要創造力、美感與跨域思考。多年來，威剛持續投入STEAM跨領域教育，讓科技與藝術在學習過程中相互激盪，透過多元活動拓展孩子的視野與想像力。