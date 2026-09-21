高市府攜台積電白埔打造設備材料驗測基地 公司說明來了

第8屆APEC人力資源發展部長會議21日閉幕，勞動部長洪申翰在會中聚焦AI科技創新、人口結構及勞動市場變化，強調勞工權益與社會保障也應與時俱進，除持續優化育兒勞動制度及平台工作者職災保障，也應建立AI相關指引及風險規範，推動以人為本的AI治理。

2026-09-21 18:37