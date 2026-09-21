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高市府攜台積電白埔打造設備材料驗測基地 公司說明來了
高雄官方21日舉辦「白埔產業園區動土典禮」，依據官方說明，經濟部、高雄市政府與台積電（2330）攜手合作，將白埔園區打造為全國首創的「半導體先進設備材料驗測基地」。該基地並非新設量產廠，台積電扮演號召供應鏈夥伴角色，對於外界關注該區域布局，台積電21日晚間回應本報記者提問。
台積電完整回應如下：
台積公司深耕台灣，關於白埔產業園區發展，將支持封裝供應鏈夥伴進駐，並規劃設置封裝訓練與驗證中心，以強化台灣供應鏈持續滿足全球客戶需求的服務能力。
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