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高市府攜台積電白埔打造設備材料驗測基地 公司說明來了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
賴清德總統今天南下高雄，出席白埔產業園區動土典禮，與高雄市長陳其邁等人共同持鏟動土，宣告高雄半導體產業布局再下一城。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天南下高雄，出席白埔產業園區動土典禮，與高雄市長陳其邁等人共同持鏟動土，宣告高雄半導體產業布局再下一城。記者劉學聖／攝影

高雄官方21日舉辦「白埔產業園區動土典禮」，依據官方說明，經濟部、高雄市政府與台積電（2330）攜手合作，將白埔園區打造為全國首創的「半導體先進設備材料驗測基地」。該基地並非新設量產廠，台積電扮演號召供應鏈夥伴角色，對於外界關注該區域布局，台積電21日晚間回應本報記者提問。

台積電完整回應如下：

台積公司深耕台灣，關於白埔產業園區發展，將支持封裝供應鏈夥伴進駐，並規劃設置封裝訓練與驗證中心，以強化台灣供應鏈持續滿足全球客戶需求的服務能力。

白埔 台積電 材料 半導體 經濟部

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台積電CoWoS供應鏈落腳高雄白埔園區 賴清德：2035年前供電無虞

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