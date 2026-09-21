智捷運用AI將醫療影像3D化 防跌計畫深入社區助長者訓練

人工智慧（AI）技術加速導入醫療場域，智捷醫學科技將醫療影像轉為3D彩色立體影像，應用於醫學教學、醫病溝通及術前規劃；中華民國健康促進推廣協會則透過防跌計畫深入社區，從肌力、平衡及移動能力著手，協助長者降低跌倒風險。

中央通訊社今天舉辦「2026恆健康趨勢論壇」，智捷醫學科技技術長顏進平以及中華民國健康促進推廣協會體能訓練師謝喬勛受邀出席，並分別分享AI醫療臨床應用及社區防跌經驗。

顏進平以「AI醫療與臨床落地」為題表示，智捷透過AI將電腦斷層、磁振造影等影像3D化，例如可將大體老師影像製作成數位孿生教材，供學生重複學習，未來也可將罕見疾病及病灶建立數位資料庫，應用於醫學影像教學。

他指出，3D彩色影像也可用於醫病溝通，讓患者及家屬較直觀了解腫瘤位置、大小及與周邊組織的關係；在手術規劃方面，立體影像可協助醫師掌握腫瘤周邊血管及器官位置，作為術前評估參考。

謝喬勛以「行動健身車走進社區-脊損基金會保命防跌巡迴方案」為題表示，防跌計畫從傷後生活重建進一步延伸至傷前預防，團隊前往雲林、嘉義及台南社區設計課程，依長者狀況安排肌力、平衡、移動能力及防跌行為等訓練。

她表示，計畫於5個社區實施，並在課程前後進行測量及紀錄；部分參與長者回饋，訓練後走路較穩，也更了解如何調整姿勢及居家環境，提升預防跌倒成效，希望讓運動逐步成為長者日常生活習慣。