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APEC人力部長會議閉幕…洪申翰：AI發展 勞工保障也要跟上

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為勞動部長洪申翰。聯合報系資料照
圖為勞動部長洪申翰。聯合報系資料照

第8屆APEC人力資源發展部長會議21日閉幕，勞動部長洪申翰在會中聚焦AI科技創新、人口結構及勞動市場變化，強調勞工權益與社會保障也應與時俱進，除持續優化育兒勞動制度及平台工作者職災保障，也應建立AI相關指引及風險規範，推動以人為本的AI治理。

洪申翰表示，面對快速變動的勞動市場、人口型態及科技創新，職場制度需要更具彈性，讓育兒勞工獲得支持，兼顧家庭與工作，也有助企業維持人力穩定。針對平台工作者，則應進一步優化職業災害保險等相關保障。

他指出，AI與科技創新帶來新機會，也應同步建立相關指引及風險規範，透過負責任的AI發展，落實以人為本的治理，避免科技進步過程中造成勞工權益受損。

洪申翰並表示，台灣身處國際供應鏈關鍵位置，科技創新可帶來產業及就業新機會，但勞工社會保障也應同步優化，讓科技發展與勞工權益形成雙贏。

勞動部指出，此次參與APEC人力資源發展部長會議，除在正式會議分享台灣經驗，也透過跨經濟體交流掌握國際勞動政策趨勢，並拓展未來合作機會。勞動部表示，將持續參考國際經驗，因應科技及產業變革，推動勞動政策與保障制度調整。

APEC 人力 洪申翰 勞工

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