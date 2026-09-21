2026外資精選台灣100強獎項 凌羣電腦獲選中堅潛力企業

系統整合大廠凌羣電腦（2453）再獲國際級肯定，由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC）主辦的「2026外資精選台灣100強」，凌羣電腦此次獲選「中堅潛力企業」。凌羣電腦表示，未來將持續深化AI、雲端、資安等關鍵技術，協助客戶推動數位轉型，提升企業競爭力與股東價值，朝國際級智慧科技與數位服務領導企業邁進。

此獎項自2019年推動，以國際機構投資人視角，從市場面、基本面、公司治理與永續發展等指標綜合評估，是國內少數以外資評價邏輯為基礎之企業獎項，2024年起增設「中堅潛力企業」類別，聚焦具穩健成長動能之中型企業。

凌羣電腦深耕資訊服務逾半世紀，長期服務政府、金融、交通、製造等領域之系統整合與數位轉型需求。近年積極布局AI、雲端運算、資安、資料治理等核心技術，並關注低軌衛星、NTN、智慧城市與數位政府等新興領域，擴大市場布局。

凌羣電腦表示，此殊榮是對經營成果與全體員工努力的肯定，未來將持續深化AI、雲端、資安等關鍵技術，協助客戶推動數位轉型，提升企業競爭力與股東價值，朝國際級智慧科技與數位服務領導企業邁進。