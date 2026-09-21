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智捷AI醫療影像進算力中心 許添財談精準健康新模式

中央社／ 記者何秀玲台北21日電

智捷醫學科技董事長孫繼信今天表示，智捷AI醫療影像系統已進入衛福部算力中心，目前正與衛福部討論影像標準化及跨院串接，規劃2028年前部署至約29家醫學中心；商研院董事長許添財表示，智慧科技與生物科技交會，將推動醫療從發病後治療轉向主動預防及精準健康管理。

中央通訊社今天舉行「2026恆健康趨勢論壇」，孫繼信、許添財受邀出席，並分別以「台灣首創AI數位醫療生態系與MR醫療新時代」、「數位時代的跨域系統整合與跨國合作發展」為題發表專題演講。

孫繼信表示，智捷醫學科技投入約5年開發醫療影像AI系統，目前可辨識超過260個器官與組織，能將電腦斷層及核磁共振等二維黑白影像轉換為三維彩色影像。過去人工重建平均約需2小時，即使熟練人員也要1小時以上，現在可縮短到3至5分鐘。

他指出，2.0版本預計今年底推出，針對肺、肝、腎及大腸等4類癌症具自動檢測能力，目前檢測能力接近9成，其餘仍由醫師判斷；3.0版本預計明年夏天推出，可針對腫瘤大小、長度、深度、寬度及密度等，自動產出相關報告。

孫繼信說，目前智捷的AI系統已進入衛福部算力中心，但尚未公開使用；公司正與衛福部溝通，希望未來醫院可將影像傳至算力中心完成轉換、儲存及標準化，再提供各醫院使用。規劃首批提供10套系統給台大、馬偕等醫學中心，後續逐步增加至30套、涵蓋約29家醫學中心，目標2028年前完成部署。

許添財則表示，人口高齡化、醫療成本上升及探討醫療碳足跡和資源耗用的環境永續，是健康產業面臨的重要挑戰，醫療核心策略應從症狀出現後的被動治療，轉向主動預防及全生命週期的精準健康管理。

他說，智慧科技與生物科技兩條技術軌道正在交會，透過智慧科技的AI與機器學習，以及巨量資料分析和物聯網等掌握個人健康狀態；生物科技則提供介入手段，包括基因編輯、細胞治療等，兩者交會後才會形成「精準健康」。

許添財提到，健康管理介入點應從發病之後往發病之前移動，從風險預測、早期介入到持續健康管理；介入點每往前一步，單位成本應隨之下降，可採取的介入手段也會增加。

算力 健康 許添財 衛福部

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