ECOC盛大開幕 光通訊再迎新動能

中國國際光電博覽會（CIOE）剛剛落幕，歐洲光通信會議（ECOC）緊隨其後在9月21日開幕，美國光通訊大廠 Coherent 日前宣布將在ECOC發布全新光通訊平台 PhotonLink，是一套涵蓋發光、傳輸、探測及光電轉換的集成光學方案，並指向NPO及CPO等下一代數據中心架構，指引產業未來發展方向。

目前AI基礎設施的瓶頸，正在從「算力」逐漸轉向「互連」，隨着集群規模越來越大，GPU之間交換的資訊量增長速度，往往比單顆GPU算力提升得更快，因此傳輸效率才是決定整套GPU能否真正形成一個高效協同的整體的重要關鍵，大大影響整體運算效能。這就像是交通系統，初期汽車數量將決定運輸總量，然而當汽車數量達到一定規模後，如何讓其通暢運行，才是影響運輸總量的重大關鍵，也就是所謂的道路系統。

根據Coherent披露的資訊，PhotonLink並不是單一光器件產品，而是一套覆蓋雷射、調變器、接收器及光電轉換環節的集成光學平台，並明確瞄準CPO、NPO等下一代數據中心架構。法人看好，華星光（4979）、聯亞（3081）、波若威（3163）等台廠做為重要供應鏈的一環，將有望受惠於產業升級趨勢。