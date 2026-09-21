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微軟衝刺算力 台灣資料中心將由2座增至4座

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣微軟總經理卞志祥。記者吳凱中／攝影
台灣微軟總經理卞志祥。記者吳凱中／攝影

台灣微軟21日舉行「DevDays Asia 2026亞太技術年會」，台灣微軟總經理卞志祥指出，全球與台灣算力需求持續攀升，因應算力瓶頸，微軟也加速推進在台灣的資料中心建置，整體架構更從原先的2座擴充為即將開放的4座。

「DevDays Asia 2026亞太技術年會」以「洞見智慧、建構信任、深耕產業」三大主軸，匯聚逾60場專題演講及10場以上技術解決方案展示，內容涵蓋AI日常工作應用、多元產業場景、資安治理與AI治理策略，並呈現微軟實踐企業級安全可信AI生態系的全面布局。來自微軟技術專家、全球業界領袖及開發者社群共襄盛舉，聯手打造兼具韌性與創新的AI未來。

針對全球與台灣算力需求現況與擴充規劃， 卞志祥表示，我們看到的是需求大於供給這件事情是確定的，算力不只是GPU或CPU數量的提升，還涉及電力、空間、資料中心的整體規劃與配置。微軟透過優化現有資料中心設計及增加新據點來滿足擴增需求。

卞志祥認為，未來2到3年看到的態勢依舊是AI算力需求大於供給，微軟在追求營收與利潤成長之際，核心目標就是滿足客戶需求。

為化解算力瓶頸，微軟也加速推進在台灣的資料中心建置。卞志祥透露，台灣資料中心提供的服務已由初期的70多項擴增至200多項，整體架構更從原先的2座擴充為即將開放的4座。

卞志祥指出，台灣資料中心在微軟全球架構中屬於Hero Site，是一個採取3+1配置的完整架構，透過網路能連結亞太其他地區和全球的資料中心，很多企業客戶連上台灣資料中心後，就等於第一時間接觸到全球客戶。

卞志祥分析，目前最大資料使用量來自高科技與半導體產業，其短期需求因為算力短缺與伺服器價格攀升而持續增長，需依賴資料中心快速完成驗證與運算。中長期則是政府、金融及醫療產業的需求。

卞志祥表示，政府專案直接建在Azure資料中心，符合國家安全韌性要求。金融業部分重要資料及周邊資料存放於資料中心。醫療產業資料交換與AI試點也仰賴強大資料中心支援。尤其醫療方面，在衛福部政策推動下，智慧醫療生根計劃需以資料中心做為跨醫院及產業的資料交換平台。

微軟 亞太 算力

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