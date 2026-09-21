聯嘉總座黃昉鈺四度蟬聯APEA領袖獎 加速跨足AI光通訊

LED車燈廠聯嘉光電（3717）近年積極推動跨領域轉型，亞洲企業商會（Enterprise Asia）公布最新評選結果，聯嘉光電連續第5年榮獲「亞太傑出企業獎（APEA）」，總經理黃昉鈺亦連續第4年蟬聯「亞太卓越企業領袖獎」。

黃昉鈺出席領獎時表示，很榮幸聯嘉與個人能夠持續獲得APEA肯定，這份榮耀屬於全球每一位聯嘉夥伴，慶祝的不只是一座獎項，更是聯嘉一路走來的寶貴旅程，正一步步從台灣走向世界，從車用照明跨向未來創新科技。

本屆APEA以「鑄就傳承：致敬卓越，啟迪未來」為主題，主辦單位指出，今年全台共有逾120件提名，評審團針對企業治理、技術創新、營運表現及永續影響力等面向進行全面評定。

聯嘉產品目前已導入全球超過1,800萬輛車款，在北美車用照明市場取得約12%市占率。黃昉鈺強調，對聯嘉而言，成長不只是數字，更重要的是為員工、客戶與地球創造長期價值，集團從「光」出發，也會持續透過創新創造更明亮且永續的未來。

在業務布局方面，聯嘉轉型投控後加速多角化經營，除了將車規級光電技術延伸至節能號誌與商用沉浸式LED餐飲應用，也因應全球AI資料傳輸需求，積極切入VCSEL、Micro VCSEL及Micro-LED等AI光通訊模組，打造下一波成長動能。

談及全球化擴展與永續布局，黃昉鈺指出，聯嘉未來將聚焦全球擴展、創新科技與永續成長，持續投資創新、人才及ESG，並全面配合國際車廠客戶推動產品碳足跡調查與供應鏈減碳計畫，同時在內部落實DEI多元共融機制，兼顧技術布局與綠色供應鏈要求。