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長園科半導體UPS技術延伸新應用 搶攻AI算力中心能源市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鋰鐵電池模組與系統大廠長園科（8038）於21重訊公告，看好AI算力中心及資料中心對於用電需求的龐大市場機會，對穩定供電、UPS不斷電系統、備援電力與儲能系統需求大幅提升，董事會通過擬啟動能源系統整合推向AIDC產業發展之營運計畫。

長園科表示，公司將以既有半導體備援電力、鋰鐵電池系統、UPS不斷電系統、BESS電池儲能系統及能源系統整合能力為基礎，規劃將既有能源產品與系統整合技術延伸至AI算力中心電力基礎設施應用，發展AIDC能源系統整合解決方案，作為公司能源事業下一階段重要發展方向。

長園科指出，隨著AI算力需求快速攀升，AIDC及資料中心具備高耗能、高功率密度、24小時持續運轉及不可中斷供電等特性，對電力基礎設施的穩定性、備援能力、能源調度效率及系統整合能力要求同步提高。相較一般用電場域，AI算力中心若發生供電中斷或電力品質不穩，將直接影響運算服務穩定度與設備安全，因此UPS不斷電系統、備援電力、儲能系統及能源管理能力，已成為AIDC建置過程中不可或缺的重要基礎設施。長園科認為，能源系統整合將不僅是AIDC建置配套，更是未來AI基礎建設能否穩定運轉的重要關鍵之一。

長園科深耕半導體及高科技產業多年，旗下LFP鋰鐵電池、UPS不斷電系統、BESS電池儲能系統等關鍵產品不但累積超過多項專利，具備高安全性、高循環壽命、高穩定充放電循環及高可靠度等產品特性，持續拓展高階備用電源與儲能系統應用。近年長園科已將鋰鐵電池系統導入半導體機房型UPS不斷電系統，並獲得國際一線半導體大廠客戶肯定，累積備用電源系統於半導體場域之實際應用經驗，熟悉相關產業對產品安全、供電穩定度、品質一致性及供應鏈管理之高度要求。

由於AIDC與半導體廠同樣具備高耗能、高穩定供電及高可靠度運轉需求，長園科可望以既有半導體UPS應用實績為基礎，進一步延伸至AI算力中心與資料中心能源系統解決方案市場。

長園科看好，全球AI基礎建設持續擴張，將同步帶動AIDC、資料中心及高耗能應用場域對備援電力、儲能系統與能源系統整合服務需求增加，有望隨著相關業者持續擴大資本支出建廠的同時，對長園科創造相當正面的市場發展商機。以今年上半年營運表現觀察，半導體相關產品營收比重已達75％，隨客戶新廠擴建與備援電力系統需求延續，相關應用占比後續仍具提升空間。

長園科將持續以半導體UPS不斷電系統、鋰鐵電池模組、高階備用電源及儲能系統為核心，進一步積極切入AI算力需求攀升下所帶來的資料中心加速建置趨勢商機，期望透過應用場域延伸及能源系統整合服務布局，打造未來整體營運成長的第二隻腳。

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