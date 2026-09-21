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貿聯與ams OSRAM展開合作 推動AI資料中心光學互連技術發展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

貿聯-KY（3665）今日宣布與創新光學與感測器解決方案領導廠商ams OSRAM建立生態系策略合作夥伴關係，共同開發適用於AI縱向擴展（scale-up）運算架構的次世代光學互連解決方案。貿聯將發揮其在光纖陣列組裝、光學封裝、光學測試及大規模量產的核心優勢，與ams OSRAM攜手於即將登場的歐洲光通訊展（ECOC 2026），展示採用「寬而慢」（wide-and-slow，多通道並行、低速率傳輸）架構的光學互連技術，實現低功耗與低延遲（low-power, low-latency）。

隨著人工智慧快速崛起，龐大的AI訓練基礎設施正重新定義資料中心內部的連接需求。AI縱向擴展運算規模持續擴大，迫切需要能同時兼顧功耗、延遲、高密度與高可靠度的互連解決方案。為了突破此技術瓶頸，雙方推出的創新光學架構直接瞄準這些關鍵痛點。不同於傳統硬將龐大資料擠進少數複雜且耗電的高速通道，新架構將資料分散至大量平並行、中低速的通道傳輸，不僅大幅延長傳輸距離、實現超低延遲，更能兼顧成本與效能。

‍在西班牙舉辦的ECOC 2026展覽期間（2026年9月21日至23日），貿聯與ams OSRAM將於VIP專屬展間內，公開發表連接器化多芯光纖解決方案（connectorized multi-core fiber solution）。本次展示的實機系統採用波長850奈米的二維可定址微型垂直共振腔面射型雷射（microVCSEL）陣列，並搭配貿聯專用的光纖對光纖（fiber-to-fiber）連接器與高精密光學封裝。

貿聯集團運算及運輸事業群技術長Hendrik Coldenstrodt表示：「本次展示的解決方案驗證了一套全新的光學互連思維，能真正實現低功耗、低延遲的並行傳輸。結合ams OSRAM的可定址microVCSEL技術與貿聯在光纖陣列整合、光學封裝及量產的專業實力，我們成功跨越了光互連技術的新門檻。」

ams OSRAM光學互連事業線副總裁暨總經理Ashkan Seyedi表示：「我們非常開心能與貿聯合作，以我們『寬而慢（wide-and-slow）』架構與光子引擎為基礎，共同研發並展示這款高效能光學資料傳輸鏈路。我們正攜手建構一個強大的產業生態系，目標是推動這項新架構實現規模化量產。」

貿聯長期深耕高效能運算（HPC）與資料中心領域，持續鞏固在高速與光學互連領域的領先地位。本次與ams OSRAM的合作，展現貿聯在AI光學封裝與光電整合製造上的深厚技術底蘊。展望未來，貿聯將持續致力於與全球夥伴合作，推動共同封裝光學（CPO）產業發展，支援新一代AI的運算需求。

貿聯 感測器 光纖

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